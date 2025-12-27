告五人赴倫敦拍MV差點變「紅娘」 雨團遇晴天喊超幸運

我的頻道

記者梅衍儂／綜合報導
告五人在倫敦拍攝新歌MV。（圖／相信音樂提供）
告五人在倫敦拍攝新歌MV。（圖／相信音樂提供）

告五人新歌「夏天的海冬天的雪」MV在英國取景，他們在維多利亞式建築內開轟趴，片中男女演員充滿愛的眼神，逼真到讓告五人懷疑是否假戲真做，笑稱自己根本是「我愛紅娘」。

告五人有「雨團」的稱號，這次在倫敦拍攝遇上連日大晴天，讓團員直呼幸運之神降臨。冷空氣與陽光同時存在的天氣狀態，讓他們形容這種感覺就像「浪漫冷熱冰」，不管是冷的還是熱的，都是相愛過程中最珍貴的部分。

拍攝場景橫跨倫敦多處街景，除了知名地標「倫敦眼」，團隊也選在一棟充滿英式風情的紅磚老宅拍攝House Party。

屋內陳設保留原始樣貌，美到讓團員直呼「完全不用set」，後院更直接成為演出舞台，彷彿一場不插電的午後派對。

哲謙分享，在這樣的環境下演奏特別放鬆，情緒能自然沉澱，「輕輕的，但每一下都會打進心裡」；雲安也笑說，「夏天的海冬天的雪」和這個後院「搭到不行」，畫面與歌曲氛圍自然融合。

談到創作背景，雲安表示「夏天的海冬天的雪」靈感來自兩個人明知彼此不適合，卻仍選擇努力相愛的狀態。即便結局未必完美，那些付出依然真實存在。這首歌是在深夜完成，詞曲幾乎同步誕生，寫完後連自己都忍不住說「超喜歡」。

