「日落以後」唱回台北… 孫燕姿喊明年唱響亞洲4城

孫燕姿2026年要在台北開唱。（圖／MAKE／MUSIC提供）

孫燕姿「就在日落以後」8月在高雄巨蛋登場，獻出出道25年來的第一次，當時全場合唱音量之大，讓她感動到掩面拭淚，一度無法開口。歌迷敲碗希望在北部也能有場次，如今她應了粉絲許願，聖誕節 宣布明年要在台北開唱，可說是給歌迷最好的佳節禮物。

「就在日落以後」巡演今年起跑，經歷8座城市、18次落日，從新加坡 的第一道金橘色光，到南京夜裡最後一邊紅霞，日前在南京場落幕時刻，孫燕姿在台上一句：「我們明年見。」為明年的巡演旅程埋下伏筆。果然，她宣布明年唱響4座城市，包括香港 、蘇州、吉隆坡、台北，而她也會與家人共度聖誕和新年佳節後，再度全心投入準備新年度的巡演。

她近日釋出南京巡演的幕後花絮影片，感性說：「在看日曆的時候想，怎麼那麼快就到了今年的最後一場。」提到每一場演唱會氛圍都不同，「每一個環節，甚至每一站，都會有一些改變的東西」。

孫燕姿坦言，有時候很崩潰，覺得有數不盡的東西在空氣中，幸好她感覺到自己的團隊很強大，每個人都抓緊要負責的東西，更幽默描述：「我講的東西他們已經很習慣了，當我說隨便講，就是一定要記下來。」