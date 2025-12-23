辛龍喪妻5年復出 卻傳他和劉真父母決裂早已不相往來

我的頻道

記者葉君遠／即時報導
辛龍5年前喪妻劉真，從此神隱，最近才抱著全新創作復出，但據「鏡週刊」爆料，他和劉真爸媽關係在她離世後急轉直下，除了舉家搬離台北，還不讓劉真爸媽見家人，雙方從此不再往來，辛龍經紀人表示沒聽說過這件事。

「鏡週刊」爆料，辛龍後來傳出鬧翻岳父母，甚至連塔位都沒讓劉真家人知道，劉媽媽多方打聽，到園區詢問工作人員才找到女兒安厝的位子，坊間傳出眾多可能，一是他為了保護家人，選擇一個人承擔難以承受的結果，二是劉真留有大批遺產，辛龍想獨自處理。

「鏡週刊」說，劉真過世後，辛龍曾到她家聚餐，席間帶了一份契約書，請她爸媽簽署，而內容竟是以後雙方不再往來，所以才有雙方鬧翻的傳言，不過辛龍復出後也表示，她走後，坊間傳出太多不實消息，他無法也不想一一回應。

辛龍努力上台表演，12日他現身KPMG安侯建業聯合會計師事務所尾牙，獻唱新歌「一夫當關」、「春暖花開」和「愛情釀的酒」。他睽違5年重出江湖，晚間一上台就吸引大批員工擠到台前為他加油，連老闆都盛讚：「辛龍是我看過最勇敢、最有愛的男人。」

辛龍表示，這次希望演唱充滿正能量的新歌，帶給員工們力量。對於外界擔心他的心情，辛龍坦言主要是興奮和期待，至於「有沒有走出來」，辛龍幽默答道：「我不知道要走去哪裡，是要走去便利商店？還是要走去菜市場買菜？」

對他而言，這5年的時光就是在創作、育兒中度過，偶爾會夢到劉真，在夢裡看見她美麗的身影。辛龍透露，他沒有刻意去懷念、祭拜劉真，夫妻倆以前會過的紀念日「雙雙節」，如今在朋友的關心下，改為和女兒的約會，父女倆一起吃蛋糕甜點，增添生活樂趣。

