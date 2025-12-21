走出手術陰影 蕭亞軒重返跨年舞台

蕭亞軒形容闊別多年回歸舞台，好像回到剛出道的時期。（取材自微博）

台灣藝人Elva蕭亞軒近年深受髖骨關節 骨折困擾，兩年半內五次手術身心俱疲，不過她努力復健回歸歌壇，繼先前擔任大陸選秀節目導師，如今她也宣布出席湖南衛視跨年 晚會，對於外界關心的新專輯進度，她也大方正面回應。

蕭亞軒透過經紀公司表示，接到跨年演出邀約非常興奮，也格外珍惜能再次與大家相見的機會，「在身體逐步恢復的過程中，希望能透過每一次真誠的舞台表演，把一路以來大家給我的支持、鼓勵與陪伴，化成最直接的感謝與愛，回到舞台上送給大家」。

她透露持續投入新輯製作與巡演規畫中，「仍需要一些時間完成，還請大家耐心等待。」今年是她出道26年，她曾發長文感謝粉絲的支持與陪伴，「一次次在舞台上淬鍊自己，在低潮裡學會重新站起，在失去裡長出更堅韌的靈魂。那些跌倒、那些破碎、那些沉默與重生，都讓我更明白自己的聲音是什麼、力量從哪裡來」。

能從病痛中站起，歌迷是她靈魂深處的力量來源，「謝謝你們從不缺席，謝謝你們始終相信我。那些從破碎中重生的勇氣，一點一滴凝成了新的呼吸、新的心跳、新的聲音」。