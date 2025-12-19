李亞萍不認失智抗拒就醫 余祥銓嘆：二姊過世打擊太大

余祥銓強顏歡笑錄影。(記者李姿瑩／攝影)

台灣藝人余祥銓19日進棚錄「大老闆聯盟」，因為媽媽李亞萍出現失智症 狀，日前受訪時罵他「想要分家、大逆不道」，余祥銓稍早接受媒體訪問，坦言很傷心，委屈為自己辯駁，但他知道媽媽生病了，只能喊冤「我從來沒講過這句話」。

余祥銓說，媽媽現在身體狀況時好時壞，會一直夢到已故親人，上網查了之後發現這就是失智前兆。「家裡吵架鬥嘴是有的，但我沒有要搬出去、要分家，兩老都這麼大了，我當然要照顧他們」。

余祥銓猜測，李亞萍可能太久沒出來工作，一時之間口無遮攔，加上上節目多少會緊張。而且他發現李亞萍會把過去的事情一直拿出來講，他只能無奈聽訓，「其實媽媽是很需要人關心的，我最近工作太忙了，我們會多關心她」。

李亞萍這樣症狀已經持續半年，曾有問過醫生，但抗拒吃藥和進一步檢查，全家人好說歹說都沒用，接下來考慮要逼她就醫。

「她現在夢境跟現實會分不太清楚，也會說覺得自己很沒有用，整個人陷在負面情緒中」。余祥銓感嘆，二姊余苑綺過世對爸媽打擊太大，現在他已為人父母，也知道那種錐心之痛。雖然還是聯絡不到前姊夫，但余祥銓猜測對方可能不想受到關注，因此選擇神隱。

余祥銓鼓勵李亞萍多上節目，出門工作回來明顯心情很好，但想到被媽媽誤會，他還是滿腹委屈，怨道：「我每天幫她買很貴的礦泉水、乳液，買吃的喝，怎麼大逆不道了？還說我覺得她沒用？算了這可能是她發洩情緒。我滿難過的我講真的，我對她很好欸！有求必應，她想擦小元寶的乳液，一小罐很貴要3000塊，她一次要買三罐，我也是幫她買。」