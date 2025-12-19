連搭5天飛機忙到暴瘦 張鈞甯靠妙招上鏡「增腫」

我的頻道

記者趙大智／綜合報導
「我們的藍調時光」導演林子平(左起)、張鈞甯、柴智屏、周渝民殺青時開心合照。(圖：米神國際提供)
「我們的藍調時光」導演林子平(左起)、張鈞甯、柴智屏、周渝民殺青時開心合照。(圖：米神國際提供)

柴智屏新作「我們的藍調時光」殺青，四個月來她心情像「帶著11個小孩上山下海」，極富挑戰。張鈞甯扮憂鬱症媽媽，是拍過哭戲最多一部，身高167公分，體重竟落到只剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，居然靠睡前喝水來水腫增胖；周渝民想謝謝自己：「很慶幸我有堅持我想堅持的。」

「我們的藍調時光」由周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱演出，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地。

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，在11月底連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，也讓她瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

王柏傑心情有點複雜，也覺得依依不捨，安心亞念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜」；鍾欣凌也喜歡澎湖，喜歡到她想要買房子在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，那個場景殺青時，我還去海邊看了一下，這就是我喜歡的生活。」

