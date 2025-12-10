朱孝天別哭 F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐

言承旭(左起)、吳建豪、周渝民、五月天阿信要合體開唱。（相信音樂提供）

歷經被「F4」除名的朱孝天拍片反擊相信音樂，言承旭、吳建豪、周渝民跟新血五月天 阿信合組的「F✦FOREVER」人氣依舊高漲，在中國上海的4場巡演10日下午3點開賣，5萬張門票全數售罄。

阿信除了投入於五月天的巡演，19日至22日跟言承旭、吳建豪、周渝民要空降上海梅賽德斯奔馳文化中心，連辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，阿信先前表示「F✦FOREVER」其實是一個舞台，未來每一站不排除加入任何新朋友，甚至是大家都很懷念的老朋友，意有所指似乎就是朱孝天。面對阿信的隔空邀約，朱孝天日前拍片表示能夠理解言承旭、吳建豪、周渝民3人的決定，但自己不會參與演出。

即便「F4」青春缺了一角，但在粉絲全力支持之下，門票開賣後就全數售罄，相信音樂發文：「滿懷感謝謝謝大家，由衷珍惜每一份付出，我們✦恆星之城見。」五月天阿信則許願「想看滿滿的大家合唱Forever Forever的影片，然後要有手勢的」。

影片來源：相信音樂BinMusic