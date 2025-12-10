朱孝天別哭 F3加五月天阿信太猛了 5萬張票開賣成績出爐

我的頻道

記者林士傑／即時報導
言承旭(左起)、吳建豪、周渝民、五月天阿信要合體開唱。（相信音樂提供）
言承旭(左起)、吳建豪、周渝民、五月天阿信要合體開唱。（相信音樂提供）

歷經被「F4」除名的朱孝天拍片反擊相信音樂，言承旭、吳建豪、周渝民跟新血五月天阿信合組的「F✦FOREVER」人氣依舊高漲，在中國上海的4場巡演10日下午3點開賣，5萬張門票全數售罄。

阿信除了投入於五月天的巡演，19日至22日跟言承旭、吳建豪、周渝民要空降上海梅賽德斯奔馳文化中心，連辦4場「F✦FOREVER 恆星之城」巡演，阿信先前表示「F✦FOREVER」其實是一個舞台，未來每一站不排除加入任何新朋友，甚至是大家都很懷念的老朋友，意有所指似乎就是朱孝天。面對阿信的隔空邀約，朱孝天日前拍片表示能夠理解言承旭、吳建豪、周渝民3人的決定，但自己不會參與演出。

即便「F4」青春缺了一角，但在粉絲全力支持之下，門票開賣後就全數售罄，相信音樂發文：「滿懷感謝謝謝大家，由衷珍惜每一份付出，我們✦恆星之城見。」五月天阿信則許願「想看滿滿的大家合唱Forever Forever的影片，然後要有手勢的」。

影片來源：相信音樂BinMusic

被踢出F4 朱孝天控相信音樂抹黑…五月天經紀人回擊了

被F4合體巡演排除 朱孝天開嗆相信音樂

阿信喊歡迎老朋友 朱孝天「被退出F4」不滿反擊 相信音樂說話了

被F4甩開 朱孝天沉默4天不忍了 嗆爆相信音樂

騙子設局4個月 掏空新州婦畢生積蓄200萬元

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

停鑄1分硬幣後 下一個淘汰將是紙本支票？

川普：美曾包攬晶片市占 但「這原因」拱手讓出主導地位

