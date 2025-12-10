「雷神旋風」掀暴動 63歲陳雷沒輸張學友 一字馬驚呆全場

陳雷在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）

天王陳雷魅力無窮，日前在新加坡 舉辦「歡喜就好2025」巡演，賣力熱歌勁舞掀起陣陣高潮，並大展招牌「一字馬」、「翻筋斗」等特技，63歲的他直呼：「阿娘威！差點撞到。」幽默逗樂所有歌迷。

他當年以金曲「歡喜就好」打進東南亞 市場，打破新加坡電視台規則，成為首位受邀登台演唱的台語歌手，也是在新加坡室內體育館開唱的第1位台語歌手，一連串的驚人紀錄締造「雷神旋風」，至今仍無歌手可與之匹敵，在新加坡的地位、人氣堪比好萊塢 巨星。

相隔18年重返新加坡開唱，擔任創意總監的他從內容、歌單、造型全部翻新，其中最難忘是準備發送扇子禮物時，歌迷一擁而上衝到舞台前，「人山人海，那畫面我到現在都忘不了」。除了金曲連發之外，大家更好奇如何保持軟Q身段？陳雷說特技都是無師自通，必須天天拉筋暖身，才有辦法維持，「我都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨」。