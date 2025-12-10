「雷神旋風」掀暴動 63歲陳雷沒輸張學友 一字馬驚呆全場

我的頻道

記者林士傑／即時報導
陳雷在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）
天王陳雷魅力無窮，日前在新加坡舉辦「歡喜就好2025」巡演，賣力熱歌勁舞掀起陣陣高潮，並大展招牌「一字馬」、「翻筋斗」等特技，63歲的他直呼：「阿娘威！差點撞到。」幽默逗樂所有歌迷。

他當年以金曲「歡喜就好」打進東南亞市場，打破新加坡電視台規則，成為首位受邀登台演唱的台語歌手，也是在新加坡室內體育館開唱的第1位台語歌手，一連串的驚人紀錄締造「雷神旋風」，至今仍無歌手可與之匹敵，在新加坡的地位、人氣堪比好萊塢巨星。

相隔18年重返新加坡開唱，擔任創意總監的他從內容、歌單、造型全部翻新，其中最難忘是準備發送扇子禮物時，歌迷一擁而上衝到舞台前，「人山人海，那畫面我到現在都忘不了」。除了金曲連發之外，大家更好奇如何保持軟Q身段？陳雷說特技都是無師自通，必須天天拉筋暖身，才有辦法維持，「我都這個歲數了，不能隨便做，不然會傷到筋骨」。

此外，他驚喜邀來兒子、孫子擔任嘉賓，獻出三代同堂海外初體驗，跟歌迷熱絡互動，他笑說：「都來到新加坡見老朋友了，當然要讓大家看看我兒子、孫子的真面目」，他的巡演接著將前進更多城市，希望有機會2度攻蛋，「但只要時間及狀況允許，不一定要去小巨蛋唱歌，北流、高流也不排斥」。

陳雷(前)大展招牌一字馬、翻筋斗等特技。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）
陳雷(左起)邀孫子、兒子上台擔任嘉賓，氣氛歡樂。（圖／慕陸國際HiendAsia...
陳雷賣力熱歌勁舞，掀起陣陣高潮。（圖／慕陸國際HiendAsia提供）
