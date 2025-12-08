李安幽默吐金句：婚姻要忠實 拍電影不需要

李安出席自傳書「十年ㄧ覺電影夢」座談會。（記者陳穎╱攝影）

大導演李安在台出席自傳「十年一覺電影夢」再版座談會，談及電影工作心得幽默表示，拍電影對他而言永遠充滿新鮮感。他笑說：「拍電影真的很好玩，婚姻要忠實，但拍電影不需要。上一部賣座，下一部就可以大膽嘗試，闖禍了就再乖一點。」

李安現身國家圖書館，參與座談及簽書活動，分享由張靚蓓編著的「十年一覺電影夢」，現場也替200名讀者簽書留念。書中收錄他執導十年間的重要歷程，他表示：「看到很多年輕人很開心，他們願意來現場真的很感動。」他也笑稱，「斷背山」上映20周年重新上映時，之所以吸引不少年輕影迷，多半是「手速搶票快」。

談起本書成形過程，他透露當年因「臥虎藏龍」風靡全球，張靚蓓認為有必要將他的創作歷程留下，便專程赴紐約訪談三天返台撰寫。「那時我正在拍『綠巨人浩克』，又沒有網路、沒有視訊，每到周末就長時間通電話改內容。我自己也藉此把很多沒想清楚的事整理一遍。這樣一改就是一年，彷彿我也寫了一本書。」他自嘲說：「也是那時才發現，我原來這麼龜毛。」

他同場分享現正開發中的兩部新片「金山」及「李小龍 」。其中「金山」目前進入前期製作，但仍在等待資金到位，希望明年能順利開拍；「李小龍」則籌備長達8年，期間涉及創意、版權、資金等多項挑戰，他強調會以更新手法呈現，但已確定不會再採用3D技術。

至於AI 是否會改變電影工作生態，李安抱持樂觀態度。他不認為AI會取代電影工作者，但坦言較擔心「人類思考AI化」。他強調，人類仍有能力做到 AI 無法替代的創造性工作，「那就是我們和AI抗衡的地方。」