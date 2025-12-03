我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

蔡依林復古照曝光 美到被稱乍看像AI生成

記者許晉榮╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡依林以復古妝髮登上時尚雜誌封面。（取材自Instagram）
蔡依林以復古妝髮登上時尚雜誌封面。（取材自Instagram）

Jolin蔡依林的「Pleasure」世界巡演將於12月底華麗進駐台北大巨蛋，粉絲們早已摩拳擦掌，期待「呸姐」再度端出顛覆想像的舞台造型。雖然演唱會造型仍處於保密階段，但她搶先登上時尚雜誌封面，以大膽的復古妝髮亮相，風格前衛得讓許多粉絲乍看以為是AI生成影像，紛紛盛讚「很美，但認不出來」、「怪美到不行」、「美到令世界哭泣」。

「Pleasure」這張新專輯，是Jolin醞釀多年的心血之作，她也首度身兼製作人親自統籌。她日前接受「VOGUE」專訪時，坦言創作初衷來自某次深層的自我發問「我真正渴望的是什麼？」蔡依林說：「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』」某一次的自我質疑，成為『Pleasure』這張新專輯最深層的起點，也是蔡依林音樂生涯中真正的轉折點，這是她第一次把視線從外界抽回來，轉而面對內心的渴望。

「成為音樂總監後，我才知道過去站在螢光幕前的自己，就像是一個空殼。那些看似堅定的姿態，其實都是別人賦予的力量。我想要給自己力量。」

演唱會將至，粉絲不只期待全新專輯帶來的視覺與風格突破，也迫不及待見到Jolin在大巨蛋舞台上，呈現更成熟、更自由的華麗能量。

蔡依林 AI

上一則

暗諷辛芷蕾「扯頭髮」封后？ 郝蕾澄清但拒解釋

下一則

陳曉「未婚妻」移情別戀… 「大生意人」向涵之、朱亞文被拱二搭

延伸閱讀

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空
日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」

日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」
蔡依林年底大巨蛋開唱 搶票亂象歌迷氣炸 主辦單位回應了

蔡依林年底大巨蛋開唱 搶票亂象歌迷氣炸 主辦單位回應了
TWICE嗨唱蔡依林「日不落」 台語自介獨寵台灣ONCE

TWICE嗨唱蔡依林「日不落」 台語自介獨寵台灣ONCE

熱門新聞

成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
大陸女星范冰冰以馬來西亞電影《地母》奪下金馬獎影后。（圖／金馬執委會提供）

范冰冰奪金馬獎影后引熱議 國台辦「2句話」表達立場

2025-11-26 00:23
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效