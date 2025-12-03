蔡依林復古照曝光 美到被稱乍看像AI生成

蔡依林以復古妝髮登上時尚雜誌封面。（取材自Instagram）

Jolin蔡依林 的「Pleasure」世界巡演將於12月底華麗進駐台北大巨蛋，粉絲們早已摩拳擦掌，期待「呸姐」再度端出顛覆想像的舞台造型。雖然演唱會造型仍處於保密階段，但她搶先登上時尚雜誌封面，以大膽的復古妝髮亮相，風格前衛得讓許多粉絲乍看以為是AI 生成影像，紛紛盛讚「很美，但認不出來」、「怪美到不行」、「美到令世界哭泣」。

「Pleasure」這張新專輯，是Jolin醞釀多年的心血之作，她也首度身兼製作人親自統籌。她日前接受「VOGUE」專訪時，坦言創作初衷來自某次深層的自我發問「我真正渴望的是什麼？」蔡依林說：「我好像從來沒有停下來問過自己『我喜歡什麼？』」某一次的自我質疑，成為『Pleasure』這張新專輯最深層的起點，也是蔡依林音樂生涯中真正的轉折點，這是她第一次把視線從外界抽回來，轉而面對內心的渴望。

「成為音樂總監後，我才知道過去站在螢光幕前的自己，就像是一個空殼。那些看似堅定的姿態，其實都是別人賦予的力量。我想要給自己力量。」

演唱會將至，粉絲不只期待全新專輯帶來的視覺與風格突破，也迫不及待見到Jolin在大巨蛋舞台上，呈現更成熟、更自由的華麗能量。