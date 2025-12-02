林志穎有望回歸影歌雙棲 想唱到70歲

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
林志穎有望回歸影劇作品。(圖／大樹藥局提供)
林志穎有望回歸影劇作品。(圖／大樹藥局提供)

台灣藝人林志穎日前以一襲挺拔西裝亮相，正式宣布成為連鎖藥局全新品牌代言人。50歲的他，帥氣形象立刻在社群掀起熱議，粉絲驚呼：「根本不老神話本人」。林志穎更透露自己的健康管理祕訣：「選對補給，讓自己隨時保持最佳狀態。」

身兼藝人、賽車手與三個孩子爸爸多重身分，林志穎生活節奏總是「全速前進」，工作與家庭不斷切換。他最近在Instagram上分享參與法拉利賽道嘉年華花絮，帥氣坐在F1跑車上的照片讓粉絲嗨翻。他透露，參加嘉年華主要是因為他對開車的興趣，並非賽車，且家人都知道這是他喜歡的事。為了維持體能，他近期都有透過小跑步讓自己多恢復一點，並注重養生。

提到應對高強度表演的「體力一條龍」關鍵，林志穎分享，在演出前會暖身動一動，自己也盡量保持身體微熱，演出後身體流汗時更要特別注意，避免受涼。日前連續三周的音樂節演出中遇到大雨，但台下觀眾的熱情讓他忽略了雨勢。他最擔心的是看演唱會的粉絲沒有注意安全，他曾看過好幾次歌迷為了拍照而跌倒，因此他呼籲歌迷不用擔心，他會找好角度讓大家拍照。

談及粉絲，他曾遇到有歌迷追星追到好像不用睡覺，可以從晚上等到早上。但更讓他驚訝與感動的是，有男粉絲拿著他從出道以來的專輯、卡帶甚至黑膠等100多張作品，從很遠的地方專程來找他簽名。他感動地說：「這些追了他很久的粉絲，現在像朋友也像家人，看到他們有了小孩還帶著一起來追星，讓他感到十分溫馨。」他也許下心願，希望能有機會跟大家一起唱到70歲。

在家庭方面，林志穎日前為雙胞胎兒子舉辦10歲生日派對，談及兒子Jenson也有參與林志穎這次代言照片的挑選，還會關心住家附近藥局的人形立牌，代表兒子會注意到爸爸的工作，讓他相當開心。

展望明年2026年，林志穎計畫結合演藝圈好友做10場以上的音樂巡演，主要演出內容為重新製作以前發行過、大家喜愛卻沒有機會聽到的音樂作品重新編曲演出，目前也正計畫推出新曲，此外，距離上一次演出喜劇片「爸爸的假期」後，迄今10年無新的戲劇作品，林志穎也透露目前有影視界人士接觸，他也正在考慮一個自己滿喜歡的腳本，可能有機會重返電影或戲劇作品。

林志穎 藥局 賽車

