戲說從頭／洪暐哲展現「奶狗」魅力 見張榕容就開心

「整形過後」中，洪暐哲(左)是「向日葵弟弟」，看到張榕容眼神就發亮。(圖／六魚文創提供)

台灣首部整形外科醫療影集「整形過後」將播出，該劇集結温昇豪、張榕容、安心亞等人氣演員，更一次網羅偶像圈與腐女圈心中三大天菜：「奶狗萌帥」洪暐哲、「BL男神」曾向鎮、「男團新星」禾雁凱，被網友封為「整形過後」的「養眼天菜陣容」。

「整形過後」飾演「爵仕美」診所護理師「林麟」的洪暐哲，被導演林立書形容是「那種被拒絕十次也不會讓人討厭的小狗系男生」。他笑稱自己靠「天生奶狗眼」吸引姊姊粉絲：「大家都說我看起來很無辜，第一次見導演，他就說我是那種告白不成功也很讓人心軟的類型，所以我會努力裝可愛的。」劇中他是典型「向日葵弟弟」，只要看到張榕容飾演的楊雅頌，眼神就會亮起來。洪暐哲分析：「雅頌外型很有魅力，但更重要的是，她真的照顧林麟。外冷內暖的反差，會讓弟弟很著迷。」

洪暐哲在「整形過後」中奶狗魅力全開。(圖／六魚文創提供)

因BL劇「某某」爆紅的曾向鎮，在「整形過後」中飾演先天唇顎裂留下疤痕的「小康」，必須呈現「自卑與倔強並存」的複雜性格，他說：「嘴唇加上特化後的那一刻，真的會不想讓人看到自己的樣子，那種想躲起來的衝動是自然反應。」面對劇中小康因外貌承受霸凌與惡意時的忍耐，與他個性也有相似之處：「出社會一定會遇到很多不合理的事情，有時站在對方角度想想，也就能理解了。」問及是否有過容貌焦慮？他老實表示：「以前沒有，但現在拍戲突然長痘痘會很焦慮，因為會卡妝！但這算容貌焦慮嗎？」展現他認真可愛的一面。

曾向鎮在「整形過後」中重現疤痕患者心境。(圖／六魚文創提供)

男團ARKiS成員禾雁凱戲劇初體驗獻給「整形過後」，劇中飾演「爵仕美」護理幫的成員之一「小安」。他坦言第一次拍戲壓力相當大：「一開始真的很緊張，在鏡頭前展現能量真的不容易，很佩服前輩的專業。」他特別喜歡與護理幫共同組成的「諮詢師聯盟」戲份：「每次跟另外兩位護理師對戲都超自然，像真的一起工作一樣，完全沒有在演戲。」至於未來有無想挑戰的角色？他直呼很好奇温昇豪飾演的整外神醫：「想要嘗試看看這種需要專業技能、氣場也很足的角色！」