炎亞綸前進泰國開唱 親口告白：很珍惜這一刻

炎亞綸預告每場巡演都有彩蛋。圖／晴空鳥提供

剛推出新專輯的炎亞綸 ，驚喜宣布前進曼谷展開「Ikigai」全新巡演，也是出道以來在泰國 首次開唱。他表示泰國觀眾多年來給予的支持一向安靜、溫柔、不催促，只是單純地陪伴，這種能量非常適合作為新旅程的起點。

他提到剛出道時，從未想過以個人身分在泰國開唱，只覺得能站在台上唱歌就很幸運，如今擁有CEO 、創作者等多重身分，不過只要站上舞台，他就會重拾歌手的初心，近來會勤練泰文，希望用最真誠的方式打招呼，「我真的很珍惜這一刻。謝謝沒有離開的你們，也謝謝沒有放棄的自己」。

過去這幾年來，他花了大量時間沉澱、重整，意識到自己準備好再次站上舞台時，曼谷是內心第一個浮現的城市，因為泰國是個會讓人自然放下心的地方，街邊小吃的真誠、河岸夜風的安定感，都像音樂裡最不需刻意裝飾卻最能打動人的部分。距離12月20日演出剩餘約半個月，他除了獻唱新專輯「Ikigai」的作品，還會加入更多舞台肢體與全新的情緒表達，「加入舞蹈不是為了炫技，而是讓身體可以跟著音樂一起說話」。