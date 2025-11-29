黃冠智透露曾遇恐怖情人 對方在學校自殘威脅

黃冠智(前)、楊祐寧在「監所」內是室友關係。（記者王聰賢／攝影）

台灣演員黃冠智在愛奇藝影集「監所男子囚生記」中因女友移情別戀，憤而燒車造成命案後入獄，完全是恐怖情人，現實中他也遇過恐怖情人，認識後才發現對方情緒不穩定，不料提分手後，對方竟在自己學校自殘。

他記得當時在學校上課，睡眼惺忪下被教官叫走寫自訴書，理由是「你害她在學校做出有礙安危舉動」，這件往事老婆也知情。黃冠智回憶時不忘勸說：「希望大家珍惜生命，對自己好一點。」

堪稱「受刑人」專業戶的他，這回在「監所」又跟「愛作歹」的施名帥同台，羞說看到小帥就情不自禁轉身，迴避他的眼神，「因為會害羞啊」。

黃冠智和楊祐寧在「監所」是室友，楊祐寧是3寶爸，劇中另一位演員陳澤耀也剛迎來愛女「小雲寶」出生，楊祐寧早在前2周新戲宣傳時，就準備好小貝比的衣物先送上。去年才結婚的黃冠智立刻被追問生子進度，他愣住：「我繼續努力。」黃冠智坦言個性偏焦慮，還在存錢買房子，楊祐寧給強心針：「小朋友會自己帶財來。」

黃冠智劇中大舌頭，如果有人學，就會大怒吼：「不要學我講話。」反而很爆笑。楊祐寧以為黃冠智原本講話就大舌頭，因為實在太行雲流水，「像母語」。