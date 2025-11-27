屈中恆20年前吸毒事件遭陸抵制 妻揭工作窘況

屈中恆(右)失去大陸市場，只能專注台灣表演。（本報資料照片）

台灣藝人屈中恆因20年前吸毒事件遭大陸觀眾當眾嗆劣跡丟了「寶島一村」演出，9月起被廣電總局修訂的「電視劇管理法」抵制拒於門外，從此關了對岸所有演出大門，妻子Vicky嘆，經過兩個月雖然情緒已過，但家中經濟壓力山大，「我們只能想各種辦法看能否開源」。

屈中恆有4個女兒，都處於求學花錢階段，Vicky說，「老大正去義大利 交換學生半年，老二有在打工，老三、老四專心上課」，家中的經濟支柱多年來靠屈中恆台灣主持節目、大陸巡迴演出，「國光幫幫忙」4年前就已收攤，如今大陸演出又意外戛然而止。

Vicky說，屈中恆這10多年來都在大陸巡迴，「寒暑假一去就兩個月，各個城市跑，經營超過十年了，發生事情後他真的難過，我相信他的壓力很大，盡量不去煩他，讓他沉澱一下，我只能安慰他上帝關你一扇門，可能會幫你開另一扇窗」。

她說，屈中恆最早曾去大陸拍戲，「但沒像李立群大哥一樣留下來，那天婚禮他遇到袁詠儀，她跟他打招呼，他驚說經過這麼多年你還認得我，兩人早年拍過『花木蘭 」，還有楊佩佩版的『笑傲江湖』，我小時候還看過」，當年「笑傲江湖」在大陸拍，台灣播，屈中恆演的田伯光，一個輕功卓絕、好色但最終被感化的採花賊，後來被不戒和尚閹割並強制剃度出家，法號「不可不戒」。