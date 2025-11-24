金馬影帝張震曝幸運物是一顆糖 得獎只想好好睡一覺

張震憑「幸福之路」再度拿下金馬影帝，心情亢奮。（記者王聰賢／攝影）

張震 以電影「幸福之路」2度拿下金馬影帝，他在慶功宴上秀出自己的幸運物是一顆糖，是南港聖母宮求來的聖物。他說：「我很常去我家旁邊的土地公廟拜拜，每年也都會去南港聖母宮拜拜，但我拜拜都是以平安為基準，只是那天奉天宮拜完剛好有拿糖。」

張震透露獎座會找個地方好好放置，幸運糖也會一起放著，他笑說今年真的是平常心參加金馬獎，現在面對表演是不一樣的階段，「以前可能壓力很大，有很多相同的競爭壓力，自己給的壓力也很大」。他坦言在「緝魂」拿下金馬影帝後，加上演出舞台劇 ，開始學會讓自己放鬆。

他指出，隨著年紀漸長愈來愈鬆弛，也開始知道自己應該要怎麼做：「我現在很用力身體會無法負擔，演戲也是一樣，以前在演出情緒很滿的角色時，我會一早就準備好，但回家後會很受傷，現在我沒這麼多精力可以消耗。」

再度拿下金馬獎，張震透露舒淇 有恭喜他，「金馬獎大家都滿關心的，很多好久不見的朋友都有傳訊息恭喜」。張震笑說，得獎後最想做的事就是好好睡一覺：「現在體力沒有以前這麼好，每天能夠睡飽就是很幸運的事，1個月大概只一次能睡到自然醒。」最後，談到未來拍攝計畫，張震目前正在外地拍戲，此次特別回台參加金馬獎的他，3天後又要前往外地拍戲。