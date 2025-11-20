台名模傳婚變「拿2億贍養費開公司」 本人親上火線：荒謬至極

孫正華罕見回應自己的私生活。(本報資料照)

台灣名模孫正華與神通集團少東苗華斌多年婚姻，一度因2011年苗華斌傳出外遇、陸籍小三劉韋欣更生下一女而鬧上法院。當時孫正華強調「永遠不會原諒小三」，婚變風波震動演藝與企業圈。近日「鏡週刊」再度揭露兩人近況，指孫正華早在2年前已恢復單身，與苗華斌悄悄離婚。

報導指出，近年孫正華積極尋求投資合夥開設公司，並向文策院申請時尚類型投資案，引發外界聯想她與夫家關係生變，因此才自行籌資、不再依靠神通集團。甚至有消息稱，她離婚後獲得至少2億元(台幣，下同，約638萬美元)贍養費，成為輿論焦點。

對於外界種種揣測，孫正華20日晚間在社群發出長文回應，未正面證實婚姻現況，但明確反擊「女性工作＝離婚」的偏見，直言此論點「荒謬至極」。她也罕見詳列過往經歷，強調自己並非外界揣測的「經濟困境」或「需依靠夫家」情況。

孫正華列舉多年專業經歷，包括曾任職電視台、在2010年採訪近千位國際品牌CEO 與設計師；2017年更擔任立法院公聽會發起人，成功為台灣時尚產業爭取近5億元預算。她強調自身長年深耕時尚與產業推廣，擁有完整職涯與專業能力，投資創業只是正常職涯發展。