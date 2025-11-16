謝佳見搏命「解碼」 危險戲不用替身：真實情緒難複製

謝佳見(右)與黃詩棋在「解碼」中有親蜜互動。（圖／獨具慧眼文創＆Enjoy TV提供）

謝佳見在台、馬合拍的愛情懸疑犯罪電影「解碼 Ten Chances」中擔任男主角，有不少危險場面，但他都堅持不用替身，親自上陣，他坦言：「當下確實會害怕，但一想到觀眾的眼睛，就覺得一定要自己來，真實的情緒是替身無法複製的。」

馬來西亞視帝謝佳見在片中飾演一名深陷愛情與金錢慾望糾葛的座艙長。他以極具層次的內斂，詮釋人性在崩潰邊緣的掙扎與脆弱。所有危險場面皆親自上陣。其中一場在半夜在尖石鄉拍攝的山坡追逐戲，因為場地陡峭，加上深夜露水導致地面濕滑不堪，危險性極高。

為確保演員安全，導演早已安排專業武術替身待命，並與動作指導反覆走位演練，做足萬全準備。不過拍攝時，謝佳見在了解動線後，擔心畫面銜接會出現穿幫，主動向導演請纓，堅持親自上陣。他坦言：「當下確實會害怕，但一想到觀眾的眼睛，就覺得一定要自己來，真實的情緒是替身無法複製的。」

更令人捏把冷汗的是，原定的「跑下山坡」計畫因路面過於濕滑而難以執行。謝佳見臨機一動，當場改為更符合現實情境的「屁股滑行」下山。而攝影師陳志軒為了捕捉這珍貴的第一視角，也毫不猶豫地手持攝影機，跟著他一路衝下陡坡，兩人驚險萬分的默契配合，敬業表現獲得所有工作人員的熱烈掌聲。

女主角黃詩棋是古天樂公司簽約的藝人，曾連續4年入選「全球百大美女」，她在片中遊走於真實與謊言之間，展現極具張力的內心戲。葛兆恩挑戰顛覆形象，飾演一名嫉妒心強、渴望被父親看見的年輕人，劇中多場動作戲展現他過往的舞蹈功底。3位資深演員李興文、唐從聖、鄭平君對戲火花四射，飆戲欲罷不能讓導演無法喊卡。