日本導演細田守狂愛鼎泰豐：一定要到台灣吃

日本導演細田守相隔7年再次到台灣。（記者林士傑／攝影）

日本 導演細田守新作「Scarlet 永無止境的史嘉蕾」於2025金馬影展放映，他相隔7年再度赴台會影迷。他坦言一到台灣就吃了鼎泰豐，笑說：「想告訴日本人絕對不要去吃日本分店，一定要吃台灣的店才對。」

細田守表示，此次最期待和台灣影迷見面，「台灣有很多影迷支持我的作品，這次終於可以帶新作品來非常開心，因為這次是在日本上映之前來，對我來說是非常新鮮的體驗」。

他坦言上一部作品「龍與雀斑公主」是在疫情中誕生，當時無法赴台宣傳，如今終於再度來台，他表示很欣慰，但因世界上的紛爭對於未來還是感到不安：「希望未來的世界可以開開心心看動畫，我也可以開開心心的跟影迷互動。」

另外，談到一直以來動畫人力上的吃緊，細田守坦言其實從40年情到現在仍沒有改變：「動畫現在變得比較有存在感，但現在不太會聽到有動畫人才變多，或想加入這個產業的聲音，反而粉絲有變多，但動畫市場還是找不到人，大家都流到電玩去。」

細田守坦言，動畫的量至今仍直線上升，但其實一直都是人力短缺，都是同一批團隊在持續輸出，雖然動畫在票房取得商業上巨大的成績，但在人員及製作上反而沒有特別的改變：「每一年都被說是動畫之年，但其實都是同一批人在製作，我們沒有空去培養新人，也沒辦法讓環境變好，這樣的情況一直都是日本動畫產業的現象。」

而隨著串流平台的興起，越來越多電影作品只在串流上播映，細田守坦言，動畫是靠傳播力和影響力發酵，這樣的討論端看要選擇傳播力還是電影：「傳播力很重要，要讓大家認識看見作品，但我當然還是希望有一天，如果你認同了作品可以進戲院看電影。」

細田守此次以傳統2D手繪輔以CG技術，在「Scarlet 永無止境的史嘉蕾」中建構許多史詩場景，他認為，手繪在動畫製作上還是有不可取代的地位：「早期美國的動畫迪士尼 就是王道，現在迪士尼全部都是3D和CG，所以有人會以為3D才是迪士尼，但我20年前參加安錫動畫影展，有人問我要手繪到什麼時候，覺得太過時，但我會覺得我為何要聽你的，也許3D是時代潮流但手繪是一脈相成，它是一個傳統的東西，是需要被留下的。」

目前AI 已成為人類生活中的一部分，細田守認為，他15年前作品「夏日大作戰」中的AI比較像敵對，集合眾人力量一起打倒AI，但現今AI已深入生活中各個領域，不過利用AI製作出的動畫到底好不好看、有不有趣，即使AI可以取代我們工作，但最有創造力的還是留在人類的手上。