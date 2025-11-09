「96分鐘」票房耀眼 雙柏合體「上班」謝影迷

我的頻道

記者陳穎／台北報導
林柏宏（左四）、宋芸樺（中）、王柏傑（右四）在「96分鐘」展現絕佳默契。（圖／華影國際提供）
電影「96分鐘」票房突破2億台幣(約666萬美元)大關，榮登2025年度台灣電影票房冠軍。王柏傑一直在澎湖拍戲，終於現身第六周映後活動，讓林柏宏與王柏傑「雙柏」合體掀起粉絲熱潮，王柏傑說，接到林柏宏的訊息：「該來上班囉！」便立刻飛回與劇組合體，看到滿滿人潮直呼感動。

該片以高鐵爆炸案為主軸，監製鄒介中、導演洪子烜近日-+率領林柏宏、宋芸樺、王柏傑、姚以緹、蔡凡熙、呂雪鳳、孔令元合體戲院謝票，感謝影迷熱情支持。王柏傑在片中為關鍵角色，但因長駐澎湖拍戲無法隨團宣傳，這回終於與大家「團圓」，難掩興奮之情。

正在美國進修的宋芸樺也特地飛回台快閃工作。她透露，身邊許多朋友都在敲碗上映，期待「96分鐘」列車能一路開到歐美。王柏傑也接力喊話：「期待監製帶我們去LA找宋芸樺！」蔡凡熙拍戲之餘持續在社群上「海巡」、積極與網友互動，宣傳不遺餘力。鮮少現身宣傳活動的呂雪鳳也笑稱：「這應該是我踏入演藝圈以來，出席最多活動的一部片。」

另據中央社報導，對於「96分鐘」是否有續集，洪子烜表示，的確有開始討論不同方向的劇本，希望能延續此片感動，給觀眾更震撼、更有情緒共鳴的作品。鄒介中透露，電影有多項海外計畫討論中，「我們很開心這部電影能代表台灣電影走得更遠，也希望讓更多國際觀眾看到台灣團隊的製作實力。」

林柏宏片中文戲與武戲都多，但並無入圍今年金馬獎最佳男主角，有影迷為他抱屈，他表示，電影有入圍五個技術獎項，工作人員的付出也被看到了，「而且動作指導入圍，就有種我也入圍的感覺」。片中跟他有激烈打戲的蔡凡熙也說：「這代表我們有執行好，如果我們沒有執行好，那就不會入圍了。」

