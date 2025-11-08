送顏正國最後一程 魏德聖感嘆：他是我的男主角

鋼鐵爸在顏正國的告別式忙裡忙外。(記者陳穎／攝影)

台灣男星顏正國以電影「好小子」童星出身，10月7日因肺腺癌驟逝，享年50歲。家屬8日上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行告別式。一早在景福廳外就有隆重的布置，還有顏正國的人形立牌、攝影機，現場氣氛莊嚴又氣派。

顏正國生前的好友殯葬業網紅鋼鐵爸，身上的衣服則寫著「情義重天」、「堅持做對的事」帶領團隊操刀他的告別式，一早就在靈堂忙裡忙外，忙著指派工作並招待親友；李興文、喜翔都一早現身告別式。

顏正國曾替名導魏德聖的「BIG」配音，也合作還未完成的「臺灣三部曲」，該作品也是顏正國的遺作。魏德聖現身告別式感嘆表示：「我從他剛出獄那個時候就一直注意這個人 ，也一直覺得他就是我的男主角 ，邀約他時一口就答應，他為了『臺灣三部曲』在劇組生活一個月，很敬業學葡萄牙 語、荷蘭語、日語、還有西班牙語，他花了很多時間。 」

顏正國一生如電影般起伏，從「好小子」系列童星成名，到青春叛逆誤入歧途入獄，出獄後以書法教師和導演身分重生，更拍出破億票房作品「角頭2：王者再起」、「少年吔，安啦！」，激勵無數迷途者重新找回方向。