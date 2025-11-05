我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

「女外科」一波三折 王大陸之後 薛仕凌也陷閃兵風波

記者趙大智╱綜合報導
薛仕凌(左)是蔡淑臻(右)新戲的男主角，沒想到又扯上閃兵風波。（取材自臉書）
薛仕凌(左)是蔡淑臻(右)新戲的男主角，沒想到又扯上閃兵風波。（取材自臉書）

台灣演員蔡淑臻當年製作並主演公視「村裡來了個暴走女外科」，戲大紅，她也拿下影后。但第2季籌備3年一波三折，原本的朱軒洋、王大陸接連出事，好不容易換成零負評男主角薛仕凌，沒想到薛仕凌又扯上閃兵，「猶如遭詛咒」的命運讓人傻眼。

「女外科」第2季已順利拍攝完畢，很快就要辦殺青酒，但播映也是2026年底甚至2027年初，而薛仕凌其實是新的角色，並非朱軒洋原本的角色。蔡淑臻奪后後，無論去哪都被追問進度，尤其原本第1季的朱軒洋深陷劈腿風波，之後傳出王大陸接手，結果王大陸被爆逃兵、教唆傷人，逼得蔡淑臻只能以「被下封口令」回應選角。不過其實公視和劇組從頭到尾都沒找過王大陸，完全為誤傳。

薛仕凌赴新北檢說明閃兵案情後交保。「村裡來了個暴走女外科」已殺青，公視表示不至於重剪，言下之意不會對戲造成影響。相關人士表示，薛仕凌主動協助說明，態度誠懇，跟其他閃兵態度迥異。公視先前也曾碰上「郵票與舒芙蕾」男主角賀軍翔涉性騷遭換角，拍都拍了只能作廢，最後緊急由張孝全救火，而這部戲將比「女外科2」先上映。

王大陸 閃兵 性騷

上一則

翁青雅採訪朱珠翻車 挨轟沒禮貌、不專業

下一則

2年後退休？ 辛芷蕾封后打消念頭 打起精神演下去

延伸閱讀

閃兵藝人+1 金鐘影帝薛仕凌自首 30萬交保

閃兵藝人+1 金鐘影帝薛仕凌自首 30萬交保
閃兵案威廉、陳大天等8藝人認罪 檢方建議不予緩刑

閃兵案威廉、陳大天等8藝人認罪 檢方建議不予緩刑
韓星李廷鎮談閃兵 在南韓「很嚴重」要直接引退

韓星李廷鎮談閃兵 在南韓「很嚴重」要直接引退
閃兵案拘提坤達爆紅…他海選模特被刷 改當「1%檢察官」

閃兵案拘提坤達爆紅…他海選模特被刷 改當「1%檢察官」

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉