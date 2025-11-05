「女外科」一波三折 王大陸之後 薛仕凌也陷閃兵風波

薛仕凌(左)是蔡淑臻(右)新戲的男主角，沒想到又扯上閃兵風波。（取材自臉書）

台灣演員蔡淑臻當年製作並主演公視「村裡來了個暴走女外科」，戲大紅，她也拿下影后。但第2季籌備3年一波三折，原本的朱軒洋、王大陸 接連出事，好不容易換成零負評男主角薛仕凌，沒想到薛仕凌又扯上閃兵 ，「猶如遭詛咒」的命運讓人傻眼。

「女外科」第2季已順利拍攝完畢，很快就要辦殺青酒，但播映也是2026年底甚至2027年初，而薛仕凌其實是新的角色，並非朱軒洋原本的角色。蔡淑臻奪后後，無論去哪都被追問進度，尤其原本第1季的朱軒洋深陷劈腿風波，之後傳出王大陸接手，結果王大陸被爆逃兵、教唆傷人，逼得蔡淑臻只能以「被下封口令」回應選角。不過其實公視和劇組從頭到尾都沒找過王大陸，完全為誤傳。

薛仕凌赴新北檢說明閃兵案情後交保。「村裡來了個暴走女外科」已殺青，公視表示不至於重剪，言下之意不會對戲造成影響。相關人士表示，薛仕凌主動協助說明，態度誠懇，跟其他閃兵態度迥異。公視先前也曾碰上「郵票與舒芙蕾」男主角賀軍翔涉性騷 遭換角，拍都拍了只能作廢，最後緊急由張孝全救火，而這部戲將比「女外科2」先上映。