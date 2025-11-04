賈永婕升格製作人 攜手隋棠打造辦桌實境秀

陳隨意（左起）、隋棠、賈永婕、千千要推廣辦桌文化。（圖／三立提供）

身兼台北101 董事長、藝人身分的賈永婕 宣布升格擔任製作人，要打造首檔跨國辦桌實境節目「請世界吃桌」。她近日在台北101董事們的支持下展開斜槓事業，參與錄影的隋棠 、陳隨意、美食YouTuber千千也都出席相挺。

「請世界吃桌」由賈永婕擔任製作人，節目不只是美食旅遊節目，更是一場跨越文化與語言的「味覺外交行動」。主持人與嘉賓要組成「辦桌台灣隊」，賈永婕笑說：「當初想這個案子的時候，我只是因為愛做菜成為主持人人選，沒想到案子愈寫愈大，從台灣辦桌變成世界級，我也變成賈董，辦桌的壓軸地點還選在101。」

她透露，節目製作成本難以估計，自己「無償擔任製作人」，親自奔走拉贊助，「希望企業能和台灣美食結合，一起讓世界看到台灣」。

賈永婕和隋棠輪流分享料理趣事，賈永婕吐槽說：「美女通常廚藝都不好。」隋棠則幽默回應，希望藉節目「好好練廚藝」。

同場還有任容萱、曹佑寧、柯叔元、禾羽，四人將合作溫馨家庭長劇「愛鄰洗衣店」，任容萱久未出席公開場合，被問及姊姊Selina（任家萱）日前被傳疑似懷第二胎，她笑回：「沒有啦，承蒙貴言，我也希望再有一個小外甥！」表示姊姊將傳聞視為「祝福」，目前的重心還是在養育寶貝兒子「小腰果」。

姊姊沉浸在育兒樂，被問是否也想生一個？任容萱坦言目前沒計畫也沒對象，意外透露與模特兒男友林柏澍五年情斷，今年初男方遭爆有財務糾紛後，傳出兩人戀情轉淡，對此，任容萱淡淡地說：「就是朋友關係，對方不是演藝人員或公眾人物，不用太討論。」