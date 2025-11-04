我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

賈永婕升格製作人 攜手隋棠打造辦桌實境秀

記者李姿瑩／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳隨意（左起）、隋棠、賈永婕、千千要推廣辦桌文化。（圖／三立提供）
陳隨意（左起）、隋棠、賈永婕、千千要推廣辦桌文化。（圖／三立提供）

身兼台北101董事長、藝人身分的賈永婕宣布升格擔任製作人，要打造首檔跨國辦桌實境節目「請世界吃桌」。她近日在台北101董事們的支持下展開斜槓事業，參與錄影的隋棠、陳隨意、美食YouTuber千千也都出席相挺。

「請世界吃桌」由賈永婕擔任製作人，節目不只是美食旅遊節目，更是一場跨越文化與語言的「味覺外交行動」。主持人與嘉賓要組成「辦桌台灣隊」，賈永婕笑說：「當初想這個案子的時候，我只是因為愛做菜成為主持人人選，沒想到案子愈寫愈大，從台灣辦桌變成世界級，我也變成賈董，辦桌的壓軸地點還選在101。」

她透露，節目製作成本難以估計，自己「無償擔任製作人」，親自奔走拉贊助，「希望企業能和台灣美食結合，一起讓世界看到台灣」。

賈永婕和隋棠輪流分享料理趣事，賈永婕吐槽說：「美女通常廚藝都不好。」隋棠則幽默回應，希望藉節目「好好練廚藝」。

同場還有任容萱、曹佑寧、柯叔元、禾羽，四人將合作溫馨家庭長劇「愛鄰洗衣店」，任容萱久未出席公開場合，被問及姊姊Selina（任家萱）日前被傳疑似懷第二胎，她笑回：「沒有啦，承蒙貴言，我也希望再有一個小外甥！」表示姊姊將傳聞視為「祝福」，目前的重心還是在養育寶貝兒子「小腰果」。

姊姊沉浸在育兒樂，被問是否也想生一個？任容萱坦言目前沒計畫也沒對象，意外透露與模特兒男友林柏澍五年情斷，今年初男方遭爆有財務糾紛後，傳出兩人戀情轉淡，對此，任容萱淡淡地說：「就是朋友關係，對方不是演藝人員或公眾人物，不用太討論。」

賈永婕 隋棠 台北101

上一則

謝侑芯猝死變謀殺 黃明志遭扣查 罪名若成最重判死刑

下一則

張惠妹台東跨年？ 粉絲開始搶訂飯店

延伸閱讀

賈永婕無預警宣布新身分 又要在台北101幹大事

賈永婕無預警宣布新身分 又要在台北101幹大事
被傳戴大S骨灰鍊登台挨酸… 范瑋琪：項鍊跟骨灰無關

被傳戴大S骨灰鍊登台挨酸… 范瑋琪：項鍊跟骨灰無關
金鐘最感動瞬間？頒獎人柯震東：小S出場我就哭了

金鐘最感動瞬間？頒獎人柯震東：小S出場我就哭了
小S一度沒自信「我不好笑了」 賈永婕暖心安慰

小S一度沒自信「我不好笑了」 賈永婕暖心安慰

熱門新聞

「回到未來」上映40年了。（美聯社）

「回到未來」40年 米高福克斯穿越時空回顧人生

2025-10-29 04:15
「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
栗山千明將獨食演出醍醐味。圖／Hami Video提供

5歲出道12歲拍全裸寫真震驚全日本 女星活成日女典範

2025-10-07 15:04
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉