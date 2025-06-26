隔13年拍電影 劉若英演孕婦「床戲」喊腰痠

劉若英(左)、薛仕凌合作電影「我們意外的勇氣」。(聯合報讀者提供)

電影「我們意外的勇氣」於台北電影節世界首映，主演劉若英、薛仕凌與監製葉如芬、導演游紹翔一同出席。劉若英時隔13年再拍劇情長片，片中飾演孕婦，她透露最難克服的反而是該怎麼演戲。

劉若英在電影中大部分鏡頭都在病床上拍攝，腰比想像中要痠很多，過去還曾想過演植物人。時隔多年再接電影長片，她透露原因除了進入家庭外，其實是對自己的表演沒信心：「我覺得我很不會演戲，所以對表演有點擔心。」她說自己感覺比薛仕凌更緊張，坦言唯一要求就是「把我拍漂亮」。

除了演員外，劉若英也身兼歌手和導演，她對幕後工作比較輕鬆自在，做「導演不用減肥，也不用擔心前一天沒有睡好，多喝兩杯咖啡就好，但當演員會看到現場很多工作人員一直弄燈光、調角度，就知道自己狀態不好」。她笑說曾因為一顆痘痘讓杜可風和李屏賓忙翻。

這次劉若英在片中很多近距離的臉部特寫，她笑說拍攝期間每天都被化妝師拿「推臉神器」推臉，「有時候我都還沒醒，化妝師直接把我推醒」。但她表示這次沒有特別為戲減肥，反而是之前當導演太胖，才決定要瘦一點。

薛仕凌片中飾演劉若英的男友，兩人一起面對生育的各種難題，他笑說一開始知道要和劉若英合作非常緊張，最後靠讀本消除不安感，「相處後發現她是很輕鬆的一個人，很願意聽我們的意見，也很喜歡開玩笑」。