戴立忍隔18年再披白袍 從醫生升級院長

戴立忍(右)、莫允雯飾演夫妻。(圖／大愛提供)

台灣八仙塵爆事故10周年，大愛劇推出「院長爸爸」，由台灣資深男星戴立忍主演，他在2007年以「白色巨塔」拿下金鐘獎戲劇節目男主角，相隔18年再披白袍，坦言接拍前一度猶豫「又愛又怕」。

「院長爸爸」是58歲的戴立忍相隔18年後，再度披上白袍，從醫生變院長，他說最大的不同就是「趙院長是一個真實存在，而且現在還在線上一直努力的重要人士」。第一次拍真人真事劇情，他認為「做一個演員來講，是又愛又怕的挑戰，很少有機會能夠接觸到一個還真實存在的角色，坦白說，一開始接演這個工作有點猶豫」。

詮釋一個很容易被檢視的角色，戴立忍開拍前做了很多田調，還花五天跟趙院長相處，才開始比較有把握，盡量能夠把趙院長個人明顯的特質帶進角色裡。拿下金馬、金鐘影帝的戴立忍相當謙虛地指出「我只能說我盡力了」。看過試片的影評人膝關節 評價「讓我們看到從來沒看過的、很慈祥的戴立忍」。

莫允雯在「院長爸爸」飾演院長夫人「小薇」，她說劇情講述的是各種英雄的光芒，不過她看完劇本認為「院長夫人在整個故事裡面，擔任的其實也是一個很重要的英雄角色」。第一次跟「小薇」本人碰面，聽到她笑笑地講很多人說她是微單親，莫允雯很有感「我聽了很難過，她非常想要支持他的先生，但是誰來支撐她」。莫允雯想要把「小薇」的情感跟故事讓大家也知道「她是在自己的情緒，在跟想要幫助家庭、醫院、先生之間拉扯」。莫允雯與戴立忍在家庭之間的互動，將觸動觀眾的心弦。

方文琳在「院長爸爸」中飾演院部主任秘書「喬麗華」，她說「當初接演喬主秘，好奇這個角色貼身幫院長處理很多事情」。跟喬主秘見面聊天後，方文琳發現她真的是一個心思很細密，是一個很重要的溝通橋梁，完全沒有醫療背景的人，又必須要去了解整個醫療體系。

除了戴立忍、莫允雯之外，醫師群由張書豪、施名帥、高英軒、邱凱偉、蘇達、張捷、鄭有傑擔崗演出，不少都是受到金鐘、金馬獎肯定，是卡司含「金」量高的黃金陣容。