我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台退役上將許歷農 高齡107歲去世

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

戴立忍隔18年再披白袍 從醫生升級院長

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
戴立忍(右)、莫允雯飾演夫妻。(圖／大愛提供)
戴立忍(右)、莫允雯飾演夫妻。(圖／大愛提供)

台灣八仙塵爆事故10周年，大愛劇推出「院長爸爸」，由台灣資深男星戴立忍主演，他在2007年以「白色巨塔」拿下金鐘獎戲劇節目男主角，相隔18年再披白袍，坦言接拍前一度猶豫「又愛又怕」。

「院長爸爸」是58歲的戴立忍相隔18年後，再度披上白袍，從醫生變院長，他說最大的不同就是「趙院長是一個真實存在，而且現在還在線上一直努力的重要人士」。第一次拍真人真事劇情，他認為「做一個演員來講，是又愛又怕的挑戰，很少有機會能夠接觸到一個還真實存在的角色，坦白說，一開始接演這個工作有點猶豫」。

詮釋一個很容易被檢視的角色，戴立忍開拍前做了很多田調，還花五天跟趙院長相處，才開始比較有把握，盡量能夠把趙院長個人明顯的特質帶進角色裡。拿下金馬、金鐘影帝的戴立忍相當謙虛地指出「我只能說我盡力了」。看過試片的影評人膝關節評價「讓我們看到從來沒看過的、很慈祥的戴立忍」。

莫允雯在「院長爸爸」飾演院長夫人「小薇」，她說劇情講述的是各種英雄的光芒，不過她看完劇本認為「院長夫人在整個故事裡面，擔任的其實也是一個很重要的英雄角色」。第一次跟「小薇」本人碰面，聽到她笑笑地講很多人說她是微單親，莫允雯很有感「我聽了很難過，她非常想要支持他的先生，但是誰來支撐她」。莫允雯想要把「小薇」的情感跟故事讓大家也知道「她是在自己的情緒，在跟想要幫助家庭、醫院、先生之間拉扯」。莫允雯與戴立忍在家庭之間的互動，將觸動觀眾的心弦。

方文琳在「院長爸爸」中飾演院部主任秘書「喬麗華」，她說「當初接演喬主秘，好奇這個角色貼身幫院長處理很多事情」。跟喬主秘見面聊天後，方文琳發現她真的是一個心思很細密，是一個很重要的溝通橋梁，完全沒有醫療背景的人，又必須要去了解整個醫療體系。

除了戴立忍、莫允雯之外，醫師群由張書豪、施名帥、高英軒、邱凱偉、蘇達、張捷、鄭有傑擔崗演出，不少都是受到金鐘、金馬獎肯定，是卡司含「金」量高的黃金陣容。

關節

上一則

戲說從頭／孫儷新戲使出超浮誇演技 網：娘娘氣勢回來了

下一則

鄭中基二度離婚 前妻蔡卓妍冷回：不關我的事

延伸閱讀

美國味全嶄新露面 美味不變 全新包裝以新視覺展現高品質中華美食

美國味全嶄新露面 美味不變 全新包裝以新視覺展現高品質中華美食
聖蓋博希爾頓Trinity餐廳升級 新增壽司、港點

聖蓋博希爾頓Trinity餐廳升級 新增壽司、港點
長榮航空全球企業差旅回饋 打造升級體驗共築夢想夥伴

長榮航空全球企業差旅回饋 打造升級體驗共築夢想夥伴
AI幫挑商品 ChatGPT購物搜尋升級 挑戰Google霸主地位

AI幫挑商品 ChatGPT購物搜尋升級 挑戰Google霸主地位

熱門新聞

劉亦菲一身仙氣，現身領獎。(取材自微博)

電視劇導演之夜…李現、劉亦菲奪年度男女主角 5導演也獲獎

2025-04-28 08:00
王子奇被發現手拿小電扇穿幫鏡頭。(取材自微博)

古裝劇驚見電風扇… 王子奇「榜上佳婿」穿幫 網酸：這什麼草台班子

2025-04-30 21:34
劉詩詩被批被批眼神空洞、表演僵硬。（取材自微博）

魔改劇情、沒CP感…劉詩詩新劇又翻車？ 「難看」衝上熱搜

2025-05-01 21:30
林青霞和秦漢過去的舊照在網路瘋傳。(摘自微博)

林青霞「只穿內衣」大膽掀衣照瘋傳 網讚：太敢穿

2025-05-01 19:57
劉詩詩很期待新戲上線。圖／摘自劉詩詩工作室微博

劉詩詩「淮水竹亭」終於開播 古裝女神發威

2025-04-26 16:04
謝振軒（左）和謝振南除了顏值高，更傳是學霸。(取材自微博)

最強星二代？ 張柏芝教出學霸兒子…傳長子Lucas考上劍橋物理系

2025-05-02 07:00

超人氣

更多 >
好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨
川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照

川普才笑喊「想成為教宗」 今曬穿教宗服、食指向天照
黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民

黃石大車禍：警方確認乘客12名中國籍 1義大利公民
楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」

楊洋又戀愛了？爆戀上小8歲師妹 「長相酷似前女友王楚然」
好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決

好市多蝦餃蒸完破破爛爛 網曝解方：1廚房好物秒解決