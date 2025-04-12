觀影說劇╱陪看10小時「行者」蔡明亮怕自己睡著

蔡明亮電影「行者」系列將啟動「行者十步」電影馬拉松的放映計畫。（圖／汯呄霖電影提供）

國際名導蔡明亮電影「行者」系列將啟動「行者十步」電影馬拉松的放映計畫，蔡明亮將全程陪同觀影及互動。蔡明亮在記者會透露：「我要從第一秒鐘到最後一秒鐘陪伴觀眾，整體10小時，7個多小時放映，其他2個多小時是我和觀眾互動。」

蔡明亮透露，「行者」電影系列的靈感，其實起初是自己在舞台劇 綵排時和李康生大吵一架，「我要他演父親和玄奘，我要他從左邊到右邊，有一個角色轉換的過程，怎麼拍都怪，他就演不下去說不演了」。過了半小時後，李康生回到劇場就說他要用走的：「我覺得很美很有力量，沒有燈光，我就有想法開始拍行者系列。」

蔡明亮親自在電影院 賣票已行之有年，現場被問起賣了20年是否會覺得太辛苦？他笑說：「越來越累是我真的有年紀了，但其實我是開心的。」蔡明亮坦言，自己現在去校園賣票有感覺比較難賣，「比在路上賣票還難，以前可能一班有大概30個學生買，現在是一個都不買，可能只有老師買」。會因此失落嗎？他笑說：「這是這個時代要面對的！慢慢來吧。」

蔡明亮坦言，很多人問自己何時停止拍攝，他笑說會拍到有其中一人不在為止，「這作品我會一路拍下去，我還有力氣就會繼續拍」。蔡明亮表示，李康生雖然近年來都在接拍不同導演的作品，但「行者」系列是他一直在做的，已經成了習慣。他也透露，今年會拍兩部全新的「行者」作品，一部在西班牙一部捷克，明年還有一部準備拍攝。

至於長達10小時的馬拉松放映是否會擔心有觀眾不小心睡著？蔡明亮笑說：「我應該不會叫醒他，我會讓他好好睡，我也害怕自己會睡著，因為我要看10遍耶。」他笑說自己不會限制大家要帶什麼東西進戲院看電影，更不會害怕沒觀眾：「我的作品一直在巡迴，不久我要去墨西哥 辦回顧展放映十部行者作品，我都老了！看到我的回顧展在辦不是很好的一件事嗎？」

另外，會有機會邀請大家在「行者」系列中一起步行嗎？蔡明亮說並非不可能：「去年在韓國泉州有很多人和李康生一起走，30個人和李康生一起走，走了大概20分鐘，很安靜，很有力量。大家都走得很好，有點像韓國的殭屍片，每個人都有自己的姿態。」

李康生在「行者」系列中必須穿著紅色袈裟步行，走累了就抽菸，並沒有因為玄奘身分戒菸。蔡明亮笑說，自己常常勸對方少抽菸，但後來就不勸了。不過蔡明亮自認一直以來做了件很不對的事：「我常出國他會傳訊息叫我買菸，我就乖乖地買。」至於李康生會付香菸錢嗎？蔡明亮大笑直說：「不會！他從來沒有給過！」

「行者十步」電影馬拉松的募資計畫目前已達標，蔡明亮笑說，當初設定的目標就是20萬，目前已累積40萬。至於馬拉松放映中的下午茶環節，蔡明亮坦言會請影迷吃自己製作的東西，「我和亞儂一起下廚，亞儂很會煮東西，我們會一起煮一份下午茶和大家分享」。他更爆料有計劃替亞儂弘尚希開餐廳，「只要他再待久一點都有機會」。

蔡明亮曾患上恐慌症，被問起身體狀況，他笑說，目前就是心情保持平靜：「以前會焦慮怎麼賣這麼少，現在覺得是什麼就什麼，我做的東西不是這麼主流，在台灣迴響還不錯。」蔡明亮表示，自己年紀漸長，悟出了3件事「吃簡單一點、不要吃太飽、不要跌倒」。

蔡明亮表示：「人到一個年齡是會自己跌倒的，你不知道自己什麼時候會失衡，上廁所洗澡都要很小心。我不知道自己能活多久，我自己無法控制，但我希望我活著的時候要過得好。」他透露自己固定每3個月就會去台大回診，身體狀況都很正常。