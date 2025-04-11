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柯佳嬿迎接「人生新階段」 工作量大減是為了這件事…

記者陳慧貞／綜合報導
柯佳嬿推出小說「夢游記」重回作家身分。（圖／Bella儂儂雜誌提供）
柯佳嬿推出小說「夢游記」重回作家身分。（圖／Bella儂儂雜誌提供）

台灣女星柯佳嬿推出小說「夢游記」重回作家身分，她近期擔任雜誌封面人物，受訪時提到：「有一天如果我真的離開了，肉身會消失，那意識會存在嗎？有一種講法說『靈魂也是一種能量』，那存在的意識是不是在某一方面也是一種夢境？」午夜夢迴腦袋裡的奇想，成為她新書寫作的起點，也成了她探討生命靈性的開始。

「文字」是柯佳嬿這一年來的生活重心，提到未來或許能將熱愛的文字與演員的身分結合，「我一直對於編劇這件事很有興趣，或許是因為我真的很喜歡寫字吧！寫劇本跟寫小說是很不同的事，它需要具備能與演員、劇組溝通的功能，前陣子我跟編劇朋友聊過關於寫劇本這件事，也去買了書研究，之後或許會再去進修這方面的技能吧」。

比起過去幾年密集的戲劇演出，近期柯佳嬿較少戲劇演出，是否刻意減少工作？她開玩笑的說：「就沒人找我啊！」但實質上她正在用寫書的一年找回生活面貌，「我的確有想調整步調，因為突然有很多想做的事，想要保留更多的體力跟能量，與其急著接戲，現階段我會想等到更適合的故事跟劇本。」準備出書的這一年，柯佳嬿拿回時間掌控權，日子中的班表由自己安排，她能在爐灶旁燉湯的時候，抓緊時間投身寫作，沒靈感時，就開車去兜兜晃晃，「我很喜歡這一年的生活，跟拍戲不一樣，我可以自己掌控時間，有好好休息，真的在生活裡的感覺。」

過了40一枝花生日，柯佳嬿邁向人生新階段，「時間這件事情是很可怕，它是一個很公平的東西，大家都會長大跟變老，上一次的年齡焦慮是發現生命沒有想像中的長，但過了那個階段後，開始會把重心放自己身上，當認知到生命是一個單向道後，很多事就不會再糾結。」

柯佳嬿

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