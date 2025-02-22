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早年緋聞陰影… 路嘉欣新劇扮記者 意外解心結

記者趙大智／綜合報導
路嘉欣以往對記者「戒慎恐懼」，如今已轉變為理解。（圖／路嘉欣提供）
路嘉欣以往對記者「戒慎恐懼」，如今已轉變為理解。（圖／路嘉欣提供）

台灣藝人路嘉欣久違未接戲，這回難得現身Netflix「死了一個娛樂女記者之後」，扮演用盡全力跑獨家、卻總敗在林予晞手下的周刊記者。路嘉欣早年常因為與張震的戀情被媒體追逐，碰到記者就是「戒慎恐懼」，如今已轉成理解。

路嘉欣近年多在演舞台劇，接下記者角色後，開拍前劇組安排參加模擬報題會，她事前用名人編造聳動故事，結果第一個報題，第一個被罵，尤其因為開口講了「憲哥」2字，長官臉一沉：「憲哥是誰？」她才知道要講全名才專業。

路嘉欣坦言，罵她的那位長官，當年就曾寫過她跟張震的緋聞，所以事隔多年再見面，她內心已抖了一下，不料報題又被罵，心裡不免猜測：「她是不是有在恨我？」但戲播出後，該長官在臉書稱讚「演得很好」，路嘉欣說：「很感動，我當場眼眶都紅了。」

事前為了做功課，路嘉欣看了日劇「新聞記者」，也大量閱讀新聞，漸漸了解媒體生態，意識到記者其實往往「對事不對人」：「雖然標題很聳動，但點進去看內容其實中立，記者只是希望能有流量，主管會滿意。」

而進組後，林予晞的存在讓她格外有安全感，雖然兩人劇中經常針鋒相對，私底下卻和樂融融，路嘉欣笑說：「常常一喊卡我就想笑！」而她跟「小八」趙逸嵐主持Podcast「阿路八」已到第6季108集，決定要聊到「無話可說」為止。

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