陳淑樺消失27年 「接班人」陳艾湄已升格當阿嬤

陳艾湄當年被視為是陳淑樺接班人。（記者王聰賢／攝影）

56歲的台灣女歌手陳艾湄駐顏有術，素有「玉女 教主」美名，39年前因吳宗憲入伍讓賢，她跟李惠山搭檔替補出賽「五燈獎」，奪得情歌對唱比賽五度五關而出道，更被視為陳淑樺接班人，不只外型神似，連矜持的個性都如出一轍。

陳淑樺神隱27年行蹤成謎，甚至傳患有失智 症，音樂人小蟲曾於2022參加她的生日趴「她狀況很好」，才讓歌迷放下心中大石。談及陳淑樺，陳艾湄難忘她的神曲「思念總在分手後」，也將於22日「民歌50高峰會」台中場經典重現，表示當年自己花了50元翻唱錄製1張作品，經「五燈獎」和音引薦給陳淑樺的製作人譚健常。

譚健常老師一聽驚為天人，直讚她神似當年的陳淑樺，陳艾湄說：「我心中想說有人找我發專輯，我一心只想要譚健常，那叫念力，因為我太喜歡費翔、陳淑樺、黃鶯鶯，就是心想事成。」她以玉女形象暴紅，可惜因為不適應演藝生態，加上遇見適婚對象，婚後便淡出演藝圈。

她跟老公婚姻維持15年告吹，近年積極參與民歌演出，去年底升格當阿嬤，心中喜悅難以言喻。她透露睡前都要翻翻孫子的照片，雖然跟兒子、媳婦教養觀念不同，但不會介入其中，她說：「當爸媽的要像一張衛生紙，很需要時抽一張就丟了，不要一直黏在旁邊，而且要用鼓勵代替責怪。」