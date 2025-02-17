翁倩玉吊點滴仍開唱 被胡瓜逗到臉紅 笑聲連連

翁倩玉(右)被胡瓜誇到臉都紅了。（記者沈昱嘉／攝影）

旅日巨星翁倩玉上周末開唱，首場有小蟲助陣，大讚她超級凍齡；第2場邀胡瓜對唱，胡瓜打趣自稱白馬王子，親解挑選「珊瑚戀」一曲驚人內幕，他笑說：「翁倩玉爸爸預測到，她75歲那年會遇到白馬王子，剛好姓胡，姍姍來遲，所以合唱『珊瑚戀』。」全場笑歪。

她在TICC連辦2場「Thank You for Your Smile」演唱會，跟小蟲首度合體，帶來20年前的台語歌曲「沙沙雨淋濕濕」，小蟲爆料翁倩玉在演出前吊點滴，以維持體力，感慨稱這一切都不容易。翁倩玉如此敬業，胡瓜也看在眼中，謙稱自己常被誇敬業，比起翁倩玉相形見拙，他說：「她真的很厲害，從頭唱到尾，還換這麼多套服裝，關節 很辛苦。」

胡瓜提到和翁倩玉常在慈善活動碰面，大讚她熱心公益，自己作為翁倩玉的影迷，岳父、岳母也是粉絲，感性直呼：「台灣、日本 、全世界有這樣的藝人，真的是大家的幸福。」讓翁倩玉羞稱臉都紅了。

未料胡瓜話鋒一轉，稱翁倩玉在台友人不多，之所以邀他原因是他很紅，妙語如珠讓翁倩玉笑開懷並點頭贊同，隨後把舞台交給胡瓜，回到後台換裝，胡瓜高唱日文老歌即興更改歌詞，逗得全場笑聲連連。