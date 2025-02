翁倩玉吊點滴仍開唱 被胡瓜逗到臉紅 笑聲連連

翁倩玉(右)被胡瓜誇到臉都紅了。(記者沈昱嘉/攝影)

旅日巨星翁倩玉上周末開唱,首場有小蟲助陣,大讚她超級凍齡;第2場邀胡瓜對唱,胡瓜打趣自稱白馬王子,親解挑選「珊瑚戀」一曲驚人內幕,他笑說:「翁倩玉爸爸預測到,她75歲那年會遇到白馬王子,剛好姓胡,姍姍來遲,所以合唱『珊瑚戀』。」全場笑歪。

她在TICC連辦2場「Thank You for Your Smile」演唱會,跟小蟲首度合體,帶來20年前的台語歌曲「沙沙雨淋濕濕」,小蟲爆料翁倩玉在演出前吊點滴,以維持體力,感慨稱這一切都不容易。翁倩玉如此敬業,胡瓜也看在眼中,謙稱自己常被誇敬業,比起翁倩玉相形見拙,他說:「她真的很厲害,從頭唱到尾,還換這麼多套服裝,關節 很辛苦。」

胡瓜提到和翁倩玉常在慈善活動碰面,大讚她熱心公益,自己作為翁倩玉的影迷,岳父、岳母也是粉絲,感性直呼:「台灣、日本 、全世界有這樣的藝人,真的是大家的幸福。」讓翁倩玉羞稱臉都紅了。

未料胡瓜話鋒一轉,稱翁倩玉在台友人不多,之所以邀他原因是他很紅,妙語如珠讓翁倩玉笑開懷並點頭贊同,隨後把舞台交給胡瓜,回到後台換裝,胡瓜高唱日文老歌即興更改歌詞,逗得全場笑聲連連。