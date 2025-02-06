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韓網看具俊曄聲明感動「怒罵汪小菲」 中文版刪了一句話

記者梅衍儂、李姿瑩／即時報導
具俊曄（左）深愛大S。(摘自Instagram)
具俊曄（左）深愛大S。(摘自Instagram)

大S猝逝，丈夫具俊曄6日在用中韓文版聲明澄清連日謠言，他雖未指名道姓，但一句「有位裝得很淒涼的淋雨亂跑」看破汪小菲深情之舉，這句話也登上微博熱搜，許多網友直呼說得好，汪小菲裝深情模樣太可笑，大家都看出來他在裝。

而具俊曄韓文的聲明中寫著：「至於孩子們的權益，為了不讓惡人染指，我會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利」。

他中文版聲明寫「關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人」，語句有些混亂，具俊曄隨後又補充，把「不要讓惡人接觸孩子們」刪除，並表示之前的中文帖子可能會引起誤會，重新改為「關於孩子們應得的財產，希望在律師的監督下，都能妥善把孩子的權利維護好」。

不過韓文版未改，仍是用「壞人們」（나쁜 사람들）形容，整句話為「孩子們的權利不會讓惡人們染指」。

南韓團體Super Junior隊長利特6日深夜於Instagram限時動態上傳具俊曄和大S的合照，藉此表達哀悼之意。面對前輩具俊曄痛失愛妻，許多南韓演藝圈友人都非常遺憾，又怕此時關心會打擾具俊曄，只能用自己的方式致意。

具俊曄的聲明也在韓網發酵，感動無數網友，群起痛批汪小菲「不是人」、「垃圾前夫」。更多人留言鼓勵具俊曄，希望他能熬過傷痛，不要被痛苦擊垮。

具俊曄 汪小菲 大S

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