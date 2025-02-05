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大S病重「痛苦模樣」遭偷拍外流被罵翻 貼文急刪

娛樂新聞組／綜合報導
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大S(左)和具俊曄參加宴會，留下最後的幸福合照。(取材自Instagram)
大S(左)和具俊曄參加宴會，留下最後的幸福合照。(取材自Instagram)

台灣藝人大S（徐熙媛）和家人到日本過春節，期間因流感併發肺炎逝世，她就醫過程和病情疑都遭到日本地陪、導遊洩漏，隱私和尊重完全不保。如今更過分的還有偷拍照片，從「司機視角」拍下大S病重的痛苦模樣，在小紅書等平台被瘋狂轉發。

綜合媒體報導，抖音上有一帳號上傳一張照片，寫下「司機視角的大S」內容稱29號當天下午三點，接到S一家，並駕車前往酒店，不過大S看起來非常難受，「嘴唇發紫靠在具俊曄身上」，不過或許因為網友群起批評，曝光大S病容的帳號已經刪除該則文章，目前已查詢不到原始出處。

據報導，雖因畫質關係，女子身分無法輕易辨識出，不過男子的特徵，還有頸部的刺青，非常相似大S老公具俊曄2022年在脖子上刺青英文字串，「Remember Together Forever（記得永遠在一起）」，引起網友關注。

徐家人此行遊日本請了通曉中文的導遊帶團，無奈最後發生憾事，導遊還把相關細節告訴朋友，被截圖放在網路瘋傳。如今旅日的遊客也互相提醒，不要和會洩漏客戶個資的導遊、律師合作，當心自己成為下一個受害者。

大S 日本 具俊曄

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