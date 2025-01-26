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陳美鳳突傳意外腳打石膏「坐輪椅」過年出遊急喊卡

記者陳慧貞／即時報導
陳美鳳凍齡好身材。(取材自臉書)
陳美鳳凍齡好身材。(取材自臉書)

有台灣「最美歐巴桑」封號的陳美鳳日前才從歐洲返台，農曆年將至，她原本還安排出國旅遊，豈料突傳意外腿受傷，她在社群發文Po出腳上石膏照，大嘆近日出入只能暫時「坐輪椅」代步，出國計畫也緊急喊卡。

陳美鳳發文透露，原本計畫出門買個花當過年應景，她寫到：「走在路上，邊走邊滑手機，沒注意到人行道的高度，一不小心重心不穩，絆倒拐到腳，台語『翻腳刀』超痛。」結果看過醫生、照X光，她說骨頭沒斷，但有輕微骨裂，因此

先打石膏固定，出入暫時坐輪椅代步。

她表示自己沒事，請大家不用擔心，「還好年前工作都完成了，沒有耽誤到，現在都盡量在家裡休息，過年出國也取消，也能好好陪家人打麻將、唱唱歌囉。轉個念一切都會是最好的安排！」同時呼籲大家走路要專心，千萬不要像她一樣「不要邊走邊滑手機，下樓梯更不行～新年健康平安最重要！」引來不少星友慰問，黃小柔留言：「平平安安、平平安安。好好休息、快快恢復」，唐玲也直呼：「看起來好痛啊，心疼鳳鳳」。

陳美鳳貼文一出，不少網友也紛紛留言安慰：「鳳姐早日康復，危機就是轉機，趁這時候好好休息充電一下，下一『步』更美麗」、「走路真的要小心，還是要專心別滑手機」。

陳美鳳因走路滑手機，竟意外絆倒拐到腳上石膏。(取材自臉書)
陳美鳳因走路滑手機，竟意外絆倒拐到腳上石膏。(取材自臉書)

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