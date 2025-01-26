視后對上「影后」 柯佳嬿、楊謹華再戰金鐘？

柯佳嬿和楊謹華將再度「狹路相逢」？（記者吳致碩／攝影）

柯佳嬿 曾兩度擊敗楊謹華奪下金鐘視后，如今她主演的「童話故事下集」登場，出色表現被認為今年金鐘獎將再度跟「影后」楊謹華狹路相逢。柯佳嬿略顯無奈：「真的沒想這麼多，不知道為什麼大家會覺得是話題，很容易把我們寫在一起。」透露兩人是私下會聯絡的朋友。

楊謹華八度入圍金鐘獎，去年終於破蛋拿下女配角獎。（本報資料照片）

楊謹華八度入圍 金鐘獎，去年終於破蛋拿下女配角獎。2016年以「一把青」入圍視后，敗給「必娶女人」柯佳嬿；2020年再以「鏡子森林」入圍，跟「想見你」的柯以一票之差錯失后座。去年「影后」大熱，楊謹華風光至極，但今年極可能再度碰上「童話故事下集」的柯佳嬿。

劇中柯佳嬿跟劉以豪扮夫妻，她受不了他媽寶行徑，每七天就想離婚，不時就飆髒話，跟文青臉孔毫無違和，符合冷面笑匠風格。柯佳嬿說罵髒話並不困難，連心理建設都不用，因為她私下開車時也會罵：「像開在快車道時，突然有腳踏車騎在那裡會嚇到吧？或是下山時看到有人逆向騎上來就會罵，一、二、三個字的髒話都有。」

農曆年將至，是否擔心被親戚催生？柯佳嬿坦言不會，指媒體「比較會關心的就是各位，已經習慣」。劇中老公劉以豪老把「我媽說」掛嘴上，剪指甲噴得滿地都是，問她跟現實中老公坤達有無既視感，答案是「都沒有」，是角色塑造得比較誇張。