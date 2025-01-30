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3男星藝界斜槓 演而優則導攀事業高峰

娛樂新聞組／綜合報導
何潤東。（記者王聰賢／攝影）
何潤東。（記者王聰賢／攝影）

台灣影視圈男星近年人才輩出，其中不乏一線小生、知名歌手轉進幕後，都能作出亮麗成績再創事業高峰，以下三位男星堪稱代表。

何潤東 集編導製一身

以模特出道的何潤東，雖然歌手生涯不順遂，但在轉向戲劇界發展後便知名度大開，2009年主演「泡沫之夏」一炮而紅，成為一線小生，演藝事業再攀高峰。九年後，首次執導電視劇「翻牆的記憶」，奪下2018年的金鐘獎節目導演獎，接著又以製作人、導演和編劇身分推出影集「誰在你身邊」、2022年執導「你的婚姻不是你的婚姻－恭請光臨曾賈府喜事」單元劇，2024年又找來陳柏霖、郭雪芙主演，自演自導「不如海邊吹吹風」備受各界期待。

修杰楷（左）。（圖／TVBS提供）
修杰楷（左）。（圖／TVBS提供）

修杰楷 投入戲劇製作

 

演員出身的修杰楷被稱為國民好老公，演過「軍官情人」、「天堂的微笑」及「親愛壞蛋」等多部電視劇，簽約新東家投入多部戲劇的幕後製作，開啟了斜槓人生。

修杰楷2021年與簡嫚書共同製作公益微電影「莉莉安的禮物」，一舉獲得「布拉格國際電影節」六大獎項提名，接著於2023年擔任Netflix影集「此時此刻」製作人，新穎又細膩的劇情引起極高話題；修杰楷在採訪中透露，自己擔任演員及製作方的溝通橋樑，經常站在演員角度提供拍攝想法，才能順利產出這部作品。

修杰楷製作的全新戲劇「秘書俱樂部」，找來王傳一、賴雅妍、張軒睿、曾莞婷等熟面孔，粉絲則敲碗「希望製作人修哥也可以飾演一角」。

周杰倫。（圖／杰威爾提供）
周杰倫。（圖／杰威爾提供）

周杰倫 電影自導自演

 

天王周杰倫成創下在台北大巨蛋開演唱會第一人的紀錄，演唱會期間創下極高的聲量，2024年12月7日當日衝破5萬82筆，可說是掀起全台灣的周董狂熱。

周杰倫自2000年出道以來，獲得許多重要的音樂獎項，對華語樂壇產生重大影響，被稱為是最具影響力的「亞洲流行天王」。除了音樂領域，接演電影「頭文字D」之後，開始涉足各類的電影企劃，2007年自編自導自演首部電影「不能說的秘密」創下3345萬台幣的票房，2015年被南韓網友票選為最想在電影院重溫電影第一名。

周杰倫 電影院 南韓

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