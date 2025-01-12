五月天等6年 大咖天后露面了 阿信讚爆：聲音寶藏

五月天跟孫燕姿(右三)相隔6年再度同台。(圖／相信音樂提供)

孫燕姿回來了！她擔任五月天 演唱會嘉賓，合唱「溫柔」之外，也在五月天伴奏下帶來「逆光」，她感性表示：「五月天在大家的心裡，永遠是很有正能量的，我可以跟你們一起在這個時代，一起有那麼多歌迷喜歡（我們），一起唱可以鼓勵大家的歌曲，非常感動。」

繼2019年「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」桃園演唱會後，五月天跟孫燕姿相隔6年再度同台，而去年五月天空降新加坡 開唱，孫燕姿盡地主之誼特別送上水果籃，紙條寫道「下次也要和你們一起看星星，祝演出成功」，這個約定終於在「回到那一天」25周年巡演環場狂歡版實現。

五月天阿信稱「每次看到她都很心動，大家一定有這種感覺」，孫燕姿也很開心能在這個大舞台跟五月天合唱，表示對跟阿信、怪獸合力創作「王子麵」的過程仍記憶猶新，隨後便從口袋掏出1包在地版王子麵禮物，阿信好奇問說只有一包嗎，接著分享：「那時我跟怪獸到新加坡宣傳，燕姿就開著紅色車子接我們出去玩、吃海鮮。」