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五月天等6年 大咖天后露面了 阿信讚爆：聲音寶藏

記者林士傑／即時報導
五月天跟孫燕姿(右三)相隔6年再度同台。(圖／相信音樂提供)
五月天跟孫燕姿(右三)相隔6年再度同台。(圖／相信音樂提供)

孫燕姿回來了！她擔任五月天演唱會嘉賓，合唱「溫柔」之外，也在五月天伴奏下帶來「逆光」，她感性表示：「五月天在大家的心裡，永遠是很有正能量的，我可以跟你們一起在這個時代，一起有那麼多歌迷喜歡（我們），一起唱可以鼓勵大家的歌曲，非常感動。」

繼2019年「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 BLUE”」桃園演唱會後，五月天跟孫燕姿相隔6年再度同台，而去年五月天空降新加坡開唱，孫燕姿盡地主之誼特別送上水果籃，紙條寫道「下次也要和你們一起看星星，祝演出成功」，這個約定終於在「回到那一天」25周年巡演環場狂歡版實現。

五月天阿信稱「每次看到她都很心動，大家一定有這種感覺」，孫燕姿也很開心能在這個大舞台跟五月天合唱，表示對跟阿信、怪獸合力創作「王子麵」的過程仍記憶猶新，隨後便從口袋掏出1包在地版王子麵禮物，阿信好奇問說只有一包嗎，接著分享：「那時我跟怪獸到新加坡宣傳，燕姿就開著紅色車子接我們出去玩、吃海鮮。」

而除了彩排過的2首歌曲之外，五月天阿信突然提出請求，現場教唱孫燕姿五月天新歌「任性」，唱完一小段副歌之後，阿信透露事先沒有彩排，孫燕姿坦言「我嚇一跳」，阿信則興奮直呼：「任何的歌，只要被燕姿唱了，都會變成孫燕姿的歌，掌聲鼓勵，這屬於我們的時代，最特別、最有靈魂的聲音寶藏。」

五月天忙於「回到那一天」25周年巡演。(圖／相信音樂提供)
五月天忙於「回到那一天」25周年巡演。(圖／相信音樂提供)

五月天 新加坡

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