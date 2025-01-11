痛失艾成爆祕戀 王瞳否認緋聞：好像沒人敢追我

姚黛瑋(左起)、王瞳和錦雯是「蔡家人」。（圖／民視提供）

王瞳 選在艾成 輕生的「傷心地」蘆洲推出艾叻沙全新品牌，她坦言沒有觸景傷情，只是來店裡的路上，想到艾成常唱那首「命中註定」忍不住哭了。先前她跟「霸氣樂團」代班鍵盤手捲毛爆緋聞 ，除再次否認外，也說：「好像沒人敢追我耶。」

王瞳平時就常回蘆洲看習慣的皮膚科，或去夜市買肉鬆、走走過去跟艾成走過的路，她形容艾成現在變成一個「開關」，已接受他不在的事實，想哭就哭，哭完就好了，「像我身上的記號，參加比賽跌倒，傷口已癒合，留一個疤」。

王瞳在民視8點檔「愛的榮耀」屬於「蔡家人」，其中姚黛瑋和錦雯分飾藍葦華的大小老婆，兩人不和傳聞已久，昨直接搬上檯面，姚黛瑋直批錦雯：「真的很白目！」錦雯當場委屈噴淚：「為何我是大家的困擾？」

姚黛瑋承認自己個性直，為了戲好，曾當面質疑錦雯：「妳確定要這樣演？」講完後她不忘打預防針：「我認識的錦雯非常善良、為人設想，她也會跟我倒垃圾，我知道她受得了。」跟姚之間隔著一個王瞳的錦雯吐露心聲：「其實我沒有受得了耶。」

因為姚曾當著導演和所有人面前念她：「怎樣你都不看三角形（劇本裡描述畫面的代號）的嗎？」錦雯坦言很不開心，隔天也跟姚說「妳這樣真的很不好」。姚則解釋：「妳不照著三角形哭，我就要調整演法。」