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動畫電影「史瑞克」驢子原型舊金山灣區過世 享年30歲

58歲「優客李林」李驥 視網膜剝離險失明

記者李姿瑩／綜合報導
李驥重出江湖。(圖/年代提供)
李驥重出江湖。(圖/年代提供)

台灣歌唱組合「優客李林」的李驥近期宣布復出，推出全新專輯「認錯2025」。他出席「聚焦2.0」錄製，掛著招牌墨鏡和吉他現身，神采奕奕的模樣看不出來已經58歲。李驥分享過去曾因視網膜剝離動手術，未料術後照顧不佳讓視網膜再度剝離，差點因此失明。過往經驗讓他自嘲：「我非常適合上『聚焦2.0』，因為身上很多病痛，今天真的是來認錯的。」

李驥表示，從小高度近視800多度，年輕時飽受飛蚊症所苦，視野中常有斑點和蜘蛛網狀的畫面出現，但仗著年輕遲遲沒就診。直到2003年眼睛突然出現閃光和視野缺損，就醫才發現原來是「視網膜剝離」緊急開刀。未料一個月後，李驥輕忽術後保養的重要性，照樣忙於工作、游泳運動等日程，結果一天內九成視網膜剝離再度緊急開刀，險釀二度失明危機，讓他直呼「真的是做錯事。」

過去李驥曾在上海就讀EMBA，那些年不但生活高壓，每周兩到三天還得去應酬，每次鮮肉美酒豪不忌口，最後讓高血壓找上門。2016年李驥心肌梗塞發作，心血管幾乎阻塞，幸好緊急安裝心臟支架保住性命。這些經驗讓他決定痛改前非、開始注重身體警訊。

高血壓

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