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自告奮勇化身超帥吉他手 阿妹演唱會唯一嘉賓是「他」…

記者林士傑／綜合報導
張惠妹(左)邀約鳳小岳擔任唯一一位特別嘉賓。（圖／聲動娛樂提供）
張惠妹(左)邀約鳳小岳擔任唯一一位特別嘉賓。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹（阿妹）首攻台北大巨蛋，在「ASMR Maxxx @ Taipei Dome」世界巡演倒數第2場，唯一一位嘉賓驚喜現身，鳳小岳化身超帥吉他手，彼此互動默契絕佳，阿妹更在延伸舞台大展M字腿，「妹力」無敵。

阿妹在籌備期間表明不邀請嘉賓，因為該玩的都玩過了，深怕沒新意，後來鳳小岳透過阿妹前助理轉達，自告奮勇想幫阿妹彈吉他，讓阿妹覺得很有趣，於是邀約「快閃」。阿妹在演唱「永遠的快樂」前，鳳小岳自延伸舞台升出，阿妹從主舞台走向延伸舞台熱情介紹「鳳小岳」，4萬人熱烈歡呼，互動雖然不多，但雙方神情興奮，最後阿妹跟鳳小岳擁抱致謝。

緊接著只剩跨年場，阿妹直呼捨不得，即便唱過全球各種場地、無數場演出，但是每次開唱都很新鮮，「謝謝你們，把你們的矜持、害羞部分全部拿掉」，希望觀眾全心投入。

很多觀眾精心打扮，穿著與阿妹舞台上雷同的紅色西裝，讓阿妹驚呼「妳怎麼偷我的衣服」，逗笑全場。阿妹舞台魅力過人，台下也星光熠熠，高爾宣跟芮德夫婦、梁詠琪與奧運金牌林郁婷到場支持，Ella前天跟Hebe、Selina驚喜合體，引發熱議。

林郁婷 奧運 跨年

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