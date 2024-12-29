2024十大追劇榜公開 影后、黑白大廚最吸睛

由楊謹華(左)、謝盈萱主演的「影后」眾望所歸。（圖／Netflix提供）

LINE TODAY追劇頻道首度推出2024年照亮人心、聚集目光的年度企劃「聚光賞」，邀請百位關注影視產業的媒體及影劇評論人， 組成「追劇打光團」，依專業⻆度與觀影類型綜合評選，票選出「2024年十大追劇榜單」，排行榜冠軍為楊謹華、謝盈萱主演的「影后」。

除「影后」外，今年共有3部台劇入榜，另還有「聽海湧」、「不夠善良的我們」。現象級的「黑白大廚：料理階級大戰」成為唯一上榜的綜藝類節目。「大都市的愛情法」則是以BL愛情劇成為年度最受矚目的韓劇 。

2024年十大追劇榜單排名依序為「影后」、「黑白大廚：料理階級大戰」、「聽海湧」、「大都市的愛情法」、「不夠善良的我們」、「背著善宰跑」、「淚之女王」、「馴鹿寶貝 」、「極度不妥！」、「死期將至」。

本次入選韓劇共4部，但排名最高的是南潤壽掛帥的「大都市的愛情法」，這部BL劇不落一般愛情故事俗套，大膽寫實掀起不少回響；另3部韓劇為邊佑錫和金惠奫主演的「背著善宰跑」、金秀賢及金智媛聯手的「淚之女王」、徐仁國及朴素丹合作的漫改劇「死期將至」。

南韓美食料理節目「黑白大廚：料理階級大戰」是唯一殺出重圍入選的綜藝類節目，且高居第二，不但安成宰和白種元兩位評審成關注焦點，參賽的廚師也諸多走紅，堪稱年度現象級大作。另外，唯一進榜的歐美劇是掀起新聞話題的英國黑色驚悚迷你劇集「馴鹿寶貝」，而唯一日劇 則是宮藤官九郎編劇的「極度不妥！」。