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強碰張惠妹 五月天自嘲「票較好買」 15萬人朝聖

記者梅衍儂／即時報導
五月天。（相信音樂提供）
五月天。（相信音樂提供）

五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會新年特別版，今（28）日起在樂天桃園棒球場展開6場演出，共吸引15萬人朝聖，票房粗估4.59億新台幣（約1398.1萬美元）。

今年五月天開唱強碰張惠妹、郭富城，怪獸也自嘲：「他們（指歌迷）說今年票比較好買。」阿信笑說：「不好買的話，跟冠佑說，他可以送一些（票）。」票比較好買只是玩笑，現場滿滿人潮擠爆，下午開始從機捷到周邊百貨都是五迷，儘管冷風狂吹，粉絲仍排隊等著和五迷裝置公仔拍照。

越晚越冷，五月天晚上6點半開唱，一出場就冷到發抖，石頭說：「真的好久不見，很想念大家、也很想念大家的熱情，今天好像是這個禮拜以來的最低溫 ，剛上台時手就一直發抖，鼻涕一直流，台上風很大，希望把你們所有的熱情和溫度都傳到台上來。」

瑪莎說：「彈前2首歌的時候，心裡大喊哎呦夭壽喔！」笑說：「可以在這樣冬天的夜晚跟大家齊聚在棒球場，是非常開心的事情，雖然風稍微大了點，只要大家願意跟五月天用力跳、大聲唱，各位的身體一定很快就會熱起來了。」

相隔2年在桃園開唱，五月天寵粉無極限，增加260顆環場燈具和「倔強胖卡車」帶領全場，更打造229.21公尺長的延伸舞台，突破最長紀錄，直擊看台區最深處。不僅如此，五月天還特製15萬個五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱透明回憶百寶袋，在歌迷入場時發送，供歌迷收藏。

歌迷在低溫中排隊拍照。（記者梅衍儂／攝影）
歌迷在低溫中排隊拍照。（記者梅衍儂／攝影）
五月天桃園演唱會外有不少公仔裝置讓歌迷拍照。（記者梅衍儂／攝影）
五月天桃園演唱會外有不少公仔裝置讓歌迷拍照。（記者梅衍儂／攝影）
五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會，特別準備透明回憶百寶袋當作歌迷的入場禮。...
五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會，特別準備透明回憶百寶袋當作歌迷的入場禮。（相信音樂提供）

五月天 低溫

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