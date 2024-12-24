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齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

64歲齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

世界新聞網／輯
齊秦12月初開唱，被指「唱歌上氣不接下氣」。(取材自微博)
齊秦12月初開唱，被指「唱歌上氣不接下氣」。(取材自微博)

中國狗仔「陽陽」爆料，64歲齊秦被曝肺癌末期，目前正在北京接受治療。消息一出牽動牽動眾多歌迷的心，家屬緊急闢謠。

「懂瓜呱」、「超能攝影陽陽」指出齊秦正在北京醫院治療，身邊人勸他回台灣或是其他國家醫治，但他已移居北京，親友也都在當地，決定在北京治病。

然而此消息很快就被齊秦的妻子孫麗雅打臉，她在微博上表示：「哎呀！一早醒來，突然聽見這麼好笑的消息，我怎麼都不知道他肺癌晚期，我發現藝人不是自己病死，而是被別人咒我了。首先小哥身體很健康，他最近只是被孩子傳染肺炎支原體和腺病毒導致喉嚨潰瘍，一直在積極治療，至於各種癌，求求各位別咒了，人家好著呢！」他上月16日還在蘇州獻唱，月底跨年當天，齊秦將現身「致敬傳奇跨年演唱會」。

齊秦的友人也表示：「聽說小哥前一陣子有得到比較嚴重的感冒病毒，所以有些工作做了調整，但因為有個工作推不掉，還是照常演出，所以讓歌迷擔心了。謝謝大家關心，齊秦沒事。大家也要照顧好身體。」

據「陽陽」爆料，齊秦沒有聽取朋友的建議，幾經考慮決定留在北京治療；而齊秦雖然重病纏身，但還沒有住院，情緒穩定，他還經常約會朋友，並且準備接下來的演出。

「陽陽」還爆料說，齊秦長期抽菸喝酒，並且愛吃檳榔，久而久之給身體健康造成了不良影響，之前還有媒體拍攝到齊秦在冬天只穿T恤和短褲，這是一種身體不良的信號的反應。

早期有傳言齊秦愛吃檳榔患上口腔癌，不過後來他澄清，自己只是做了植牙手術，沒有罹癌。

中國狗仔「陽陽」爆料齊秦肺癌末期。（取材自微博）
中國狗仔「陽陽」爆料齊秦肺癌末期。（取材自微博）

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