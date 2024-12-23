以中國侵台為背景 台劇「零日攻擊」未演先轟動 路透專文關注

「零日攻擊」演員張洛偍（左起）、連俞涵和製作人鄭心媚11月一同出席東京記者會。（圖／零日文創提供）

台灣電視劇「零日攻擊」以中國人民解放軍 對台採取軍事行動為架空背景，探討台海戰爭台灣社會可能面臨的狀況，題材受矚，引發路透關注。

路透報導，「零日攻擊」的架空背景，多年來一直被許多台灣電影製片人和電視節目創作者認為過於敏感，因為他們擔心失去進入利潤 豐厚的中國娛樂市場的機會。

但隨著中國加強軍事威脅，包括上周大規模集結海軍部隊以及在台灣附近進行日常軍事活動，這部預計2025年播出的10集電視劇以中國侵台為背景，勾勒出在戰爭威脅下，每個人心中的恐懼。

「零日攻擊」製作人兼編劇統籌鄭心媚說：「台灣不就是一個自由創作的環境嗎？我們卻在影視呈現上處處被掣肘、處處自我限縮。」

中國擁有龐大的影視市場，台灣藝人在那裡很受歡迎，部分原因是語言和文化的相似性。

但鄭心媚說，創作者身在自由民主的台灣，卻間接受到北京強大的國家審查限制。

北京經常點名被視為違反中國政治意識形態的台灣藝術家，並揚言將不願意合作者列入黑名單。

對「零日攻擊」劇組來說，面對如此敏感的議題，意味從資金、選角到尋找拍攝場地，都將面臨重重困難。

鄭心媚提到，有一半以上的「零日攻擊」劇組人員要求在名單中匿名，包括導演在內的一些人在最後一刻退出製作，因為擔心參與此片可能危及未來在中國的工作，或擔心在那裡工作的家人安全。

鄭心媚說，「我們的自由得來不易」，人們不該因為恐懼中國而輕易屈服。

她說，中國人民解放軍大規模擾台，而且距離越來越近，「我們應該正視這件事，而不是假裝沒有發生」。