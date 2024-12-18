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婆婆凌晨闖房間收內褲…柯佳嬿「童話故事」嫁媽寶男

記者陳慧貞／綜合報導
柯佳嬿在「童話故事下集」中，經常面對婆婆柯淑勤各種情勒。(圖／Netflix提供)
柯佳嬿在「童話故事下集」中，經常面對婆婆柯淑勤各種情勒。(圖／Netflix提供)

柯佳嬿、劉以豪主演，Netflix喜劇「童話故事下集」將播出，2 人首度合作扮演夫妻，上演潑辣人妻與媽寶老公過著相愛相殺的婚姻生活，劇中柯佳嬿不僅要面對婆婆柯淑勤的各種情勒和奇葩催生招，讓她數次萌生想離婚的念頭，戲裡不停被母子倆夾攻，讓她直呼：「天啊！這是什麼情境。」

為了呈現媽寶草食男的形象，劉以豪在劇中也大大顛覆以往陽光形象，睡覺打呼、不關門大便、剪趾甲亂噴樣樣來，柯佳嬿也透露對劉以豪幾場睡覺打呼的戲特別印象深刻：「他有各種惹惱枕邊人的打呼方式，幾場比較日常又私密的戲也讓我很驚訝想說：『哇！沒想到劉以豪竟然都欣然接受耶。』」

談到有趣的對手戲，柯佳嬿笑說：「婆婆凌晨進房間，邊收拾還說要拿內褲去洗，邊叫宜玲回去睡，試問這種情況有哪個媳婦還睡得著？」

在先前釋出的前導預告中也能看到其中一場柯佳嬿爆氣，朝著正在洗澡的劉以豪怒砸披薩的戲，柯佳嬿分享：「在別人洗澡的時候衝進去用披薩揍人好像很荒謬，但其實拍攝現場更荒唐，攝影師為了拍到最好的畫面，穿著超短褲扛著機器擠在角落，我拉開浴簾，看到他跟以豪一起裸身擠在狹小淋浴空間，還不能笑出來要演很生氣，對我來說這才是整場戲最荒謬的地方。」

劉以豪則說：「很享受披薩這場戲開心、好玩和胡鬧的情境，更希望前面詭異的氛圍可以再多一點點，常常我們在想的就是還可以怎麼玩得更加有趣。」

柯佳嬿曾在台劇「必娶女人」中飾演柯淑勤的女兒，這次在「童話故事下集」成為婆媳，她分享：「之前跟淑勤姐演母女的時候，她是比較自由奔放的媽媽，這次她飾演的婆婆想法比較傳統，也很疼兒子，淑勤姐讓我體會到，所謂當人女兒跟當人媳婦的不同。」已經合作多次的兩人這次再度同台，柯淑勤表示：「我跟佳嬿太熟了，在現場我們也不需要多解釋什麼，就可以很有默契的知道對方想做什麼。」

柯淑勤(左)、劉以豪在「童話故事下集」飾演母子。(圖／Netflix提供)
柯淑勤(左)、劉以豪在「童話故事下集」飾演母子。(圖／Netflix提供)
劉以豪、柯佳嬿在「童話故事下集」扮夫妻，並與公婆同住。(圖／Netflix提供)
劉以豪、柯佳嬿在「童話故事下集」扮夫妻，並與公婆同住。(圖／Netflix提供)

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