我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葉倫：不排除制裁助俄中銀 美有工具應對人民幣貶值

超速又逃跑 金山警察開槍打傷亞裔女

台男星郭彥均也被詐騙 拿出「台北房頭期款」下場曝光

記者李姿瑩／即時報導
郭彥均自曝也曾落入詐騙圈套。(摘自臉書)
郭彥均自曝也曾落入詐騙圈套。(摘自臉書)

台灣女星譚艾珍日前遭詐百萬，男星郭彥均也在臉書公開被騙經過。他輕信朋友參與高額報酬的投資，結果拿出等同台北東區房屋頭期款的金額，最後連朋友都被詐騙圈套騙光光。

根據法院公開判決書顯示，郭彥均是以太幣投資詐騙的受害者，投資金額共550萬2000元(台幣，下同，約16.9萬)，拿回分潤38萬2326元(約1.2萬美元)，被騙金額將近512萬元(約15.7萬美元)。

郭彥均痛批：「詐騙真的好嚴重真的受夠了真的恨死了，台灣一年被詐騙的金額超過百億，無數家庭無數生命就這樣被……。詐騙集團騙走的是人們一輩子的心血，一滴不剩，詐騙壞人真的該下地獄。」

他坦言現在明白看透的事都是學費換來的，每個人都有頭暈的時候被鬼遮眼的時候。「幾年前也因為相信從小長大的朋友，跟他一起投資了不該投資的東西，當初說獲利18%以上，朋友說如果賠錢我賠給你。我算一算之後18%太可怕了我發瘋似的，投了一間台北東區公寓頭期款的金額。」

他剛開始還真的有拿到一些錢，但一陣子之後就開始很多原因的拖欠。然後三個月後就傳出有人被抓了，新聞說騙了幾十億的金額，但聽說好像也判不到十年。郭彥均的朋友沒有跑掉，也知道害人被騙，所以分期還給郭彥均錢，「以上故事很簡短但當時我真的嚇死了」。

他沉痛呼籲立委好好修法提高詐騙的刑法，希望重罰可以遏止一些犯罪，大家可以不要再被騙。

投資 詐騙集團

上一則

昔認當小三「什麼都試過」 香江第一美人突曝影片認錯

下一則

劉亦菲13年前叛逆造型曝光 網驚：天仙也扛不住

延伸閱讀

「幫你轉接詐騙專線」…藝人譚艾珍遇詐 假檢警騙走98萬

「幫你轉接詐騙專線」…藝人譚艾珍遇詐 假檢警騙走98萬
「隱藏的被害人」退休女醫遭假檢警詐7300萬 7宅險法拍

「隱藏的被害人」退休女醫遭假檢警詐7300萬 7宅險法拍
劇情複雜緊湊…譚艾珍遇詐直呼「詐團可得金馬獎」

劇情複雜緊湊…譚艾珍遇詐直呼「詐團可得金馬獎」
被騙才醒悟「沒有白吃的午餐」

被騙才醒悟「沒有白吃的午餐」

熱門新聞

李昀銳將接替林更新原本的角色，演出「楚喬傳冰湖重生」。(取材自微博)

「楚喬傳2」開機… 主角不是趙麗穎、林更新 網直呼：不想看了

2024-12-08 06:00
「捨不得星星」中，張新成(右)和王玉雯為戲披婚紗。圖／愛爾達電視 提供

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

2024-12-09 15:03
BLACKPINK成員Jisoo連續三年稱霸「最美女星」排行榜。(路透)

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024-12-10 17:44
任嘉倫在「流水迢迢」中一人分飾兩角。圖／愛爾達電視 提供

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

2024-12-10 11:48
孟子義飾演的「竇昭」是個宅鬥高手。(取材自微博)

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

2024-12-10 21:18
林青霞分享70歲生日慶生照。(摘自微博)

林青霞比基尼舊照曝光 與鄧麗君海邊比美

2024-12-11 19:55

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？