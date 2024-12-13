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「幫你轉接詐騙專線」…藝人譚艾珍遇詐 假檢警騙走98萬

記者邵心杰／台南13日電
資深藝人譚艾珍遭假檢警詐團騙走台幣98萬(約3萬美元)，第二度在台南要再面交現金時，車手李男被員警發現可疑盤查逮獲，保住台幣110萬元(約3.3萬美元)。(圖／民眾提供)
資深藝人譚艾珍遭假檢警詐團騙走台幣98萬(約3萬美元)，第二度在台南要再面交現金時，車手李男被員警發現可疑盤查逮獲，保住台幣110萬元(約3.3萬美元)。(圖／民眾提供)

資深藝人譚艾珍日前遭詐團以「假檢警」行騙，在台北面交98萬元，隔天回台南要第二次面交110萬時，幸員警巡邏查獲取款車手，及時攔阻譚女交款。29歲李姓車手當時持偽造的法院公文，涉犯詐欺、偽造文書罪嫌，檢察官聲押獲准。

台南市警4分局副分局長洪百亮說，育平派出所警員孫宜楷今年9月26日擔服下午2時至4時超商防制車手提領勤務，在安平區郡平路超商發現29歲李姓男子形跡可疑，上前盤查時孫男慌張露餡被查獲；案經附帶搜索，在李身上查獲偽造公文書、3萬多元及工作用手機。

警方檢視偽造公文資料，看到譚艾珍名字，循線聯繫，譚當時已在郵局臨櫃提領現金110萬，經警方說明原委，譚女才知道上當；她表示雖成功保住110萬元，但前一天第一次遭詐騙，已在台北面交98萬元。

警方調查，譚艾珍是接獲傳統「假檢警」詐團電話，謊稱譚女戶政資料被拿去辦遷徙，她直覺反應「沒有呀」，表示懷疑遭盜用，對方順勢佯稱幫她轉接「165」反詐騙專線，由其他假檢警稱她身分遭盜用，涉洗錢及販毒，金額龐大，台北地院公證執行處查扣其不動產，若要請求暫緩執行凍結令須繳錢。

譚女當晚完成報案程序，對於員警及時阻詐，她及女兒再三致謝，呼籲台南市長黃偉哲嘉獎這些員警。

市長黃偉哲昨表示，感謝譚艾珍及其女兒歐陽靖搬來台南居住，也感謝歐陽靖在社群媒體公開此事；他說譚艾珍女士在長輩群體中相當具有影響力，勇敢公開遭騙過程及手法，可避免更多年長者落入詐騙陷阱。後續希望能夠邀請譚艾珍及歐陽靖擔任台南的「防詐大使」，一起全力打詐。

藝人譚艾珍。(記者林俊良／攝影)
藝人譚艾珍。(記者林俊良／攝影)

超商 社群媒體 詐欺

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