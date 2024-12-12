阿龐罹癌飆90公斤 自稱「宿命論」8年不健檢

阿龐體重將近90公斤，和過去精瘦的模樣差很多。(記者葉君遠／攝影)

台灣藝人阿龐罹患淋巴癌8年，卻因此讓他8年不願健檢，如今身材來到快90公斤，他對各項指標卻一無所知，他說，「我是宿命論者，認為一切都是注定的，因為癌症 ，我太常去醫院，所以不喜歡那個地方，每次去了只抽血看癌指數，其他就放下」。

當年他拍「新兵日記」只有65公斤，這些年曾發福到近百公斤，如今維持在90左右。8年前他被檢查出淋巴癌，5年內是危險復發期，而且所有保險都拒保，但疫情 來時已過了5年，順利保到防疫險，也因確診拿到保費 5萬元，如今他對體重、對愛情都看得極淡。

他有運動習慣，而且每天只吃一餐，卻胖到觀眾認不出來，偶爾在路上被認出，他會禮貌打招呼，但常聽到對方驚呼「你怎麼胖成這樣」，他嘆，「我也想減，但也曾想過，如果我一出道時就是胖的，觀眾就不會這麼想，現在吃的不多，卻是我減壓和快樂來源」。

阿龐說，他發福之後，有8、9年沒談過戀愛了，「一是追不到，二是遇到想試試看的，後來都發現不適合，我就決定不耽誤人家，今年即將50歲了，胖也顯老，而且我從『新兵』拍完後，幾乎沒再出門交過新朋友，把生活圈縮小，每天有7成時間宅在家」。

對於癌症，他控制得很好，「它發生一定有原因，作息、壓力、基因和環境都有可能，以前我是個想不開的人，壓力很大，個性非黑即白，到了這個年紀，遇到的事多了，每件事對我來說都有折衷版，所以是灰色的，我珍惜現在，不擔心未來」。

他笑說，人生中很多事沒那麼絕對，也沒辦法勉強，「許多壓力都是因為你去鑽才發生，年輕時把自己的標準放得很高，努力運動、用心減肥，但我現在真的好很多了，頭髮雖然白了，但至少沒掉，去餐廳被問你點那麼多吃得完嗎，但我真的可以」。