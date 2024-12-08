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蕭秉治走出10年低谷 「戰神」之姿重返小巨蛋圓夢

記者許晉榮／綜合報導
蕭秉治瘦了十公斤，以戰神之姿破蛋圓夢。（記者王聰賢／攝影）
蕭秉治瘦了十公斤，以戰神之姿破蛋圓夢。（記者王聰賢／攝影）

走出憂鬱與「MP魔幻力量」解散的十年低谷，台灣男歌手蕭秉治破繭而出，神曲「毒藥」在喉間裡化作解藥，這一夜，他在萬人簇擁下一枝獨秀，更以「戰神」之姿破蛋圓夢。

也許是曾經不被看好，蕭秉治接連憑著「外人」、「毒藥」等多首金曲，一步步走回小巨蛋之巔，等了十年的這一役，竟遇上天王周杰倫的「嘉年華」大巨蛋首秀，他沒有怨天尤人，眼神直視台下滿場觀眾，自嘲說：「小巨蛋我回來了！有沒有沒買到周杰倫的票，只好來看『蕭秉治』的朋友。不要騙我，我都有在海巡，沒關係，周杰倫是我的偶像，也謝謝沒買到周杰倫還來看我的人。」

重返小巨蛋，蕭秉治還瘦了十公斤，他也以「我還是愛著你」這首歌答謝台下拭淚的老朋友，「十年後，謝謝你們始終如一」。

蕭秉治語帶感性說：「大家目前為止開心嗎？我也好久沒這麼開心，想問一下，有沒有跟好朋友、家人一起來的，或是一個人來的，謝謝你們一個人還願意來看我的演唱會，不如就把我當成你們的好朋友，愛是目前這輩子最深刻的體驗，倘若愛人在身邊就趕緊握著他的手，若是他已離開也不要難過，因為這份愛會一直活在彼此心裡。」於是「我對你的愛沒有盡頭」音樂翩然響起。

演唱會也有多項創舉，全新打造的「戰神裝」、「魔力藍」、「蕭氏琴人」及「蕭光派對」等四套新戰袍，還把出道16年的音樂生命分為「王者、熱烈、創作、勇敢」四大主題，宛如夜店重現的開放式包廂直接搬入小巨蛋內，與其說這是一場演唱會，蕭秉治的「活著Alive」，更像是萬人齊聚的狂歡派對。

周杰倫

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