「SCOOL」夢之隊陳麒文奪冠 羅志祥遺憾這位選手喪失資格

「SCOOL」導師羅志祥提到自己曾經犯錯的經歷。(圖／天空娛樂提供)

台、韓合力打造男團選秀節目「SCOOL」總決賽日前選出「夢之隊」正式出道，排名依序為陳麒文、帝翁、鄭美祥、王學駿、陳柏祐、彭义翔和朴鎮佑。而20歲的林子宸被封為「小林柏宏」，是人氣選手，日前被爆劈腿重挫形象，遭節目剔除總決賽資格。導師之一羅志祥 （小豬）先前以己身經歷鼓勵選手們愛惜羽毛，不久後就傳出林子宸劈腿事件，讓許多粉絲感到詫異。

羅志祥在節目中提到自己曾經犯錯，語重心長告誡眾人愛惜羽毛，他說：「不要像我一樣，犯錯，當你們的尖叫聲越大，有天不小心犯了錯，你們的噓聲就會加倍。」他叮嚀大家當偶像時得自我警惕，因為仰賴粉絲支持，「所以你們一定要對得起這個舞台、對得起每次表演」。

對於林子宸因劈腿喪失總決賽資格，羅志祥直言：「他還年輕，發生這個事情很遺憾，我希望他勇敢面對自己錯誤，之後成為更好的人，加油。」

雖然林子宸因感情事件不參與總決賽評分，但他跟陳麒文都讓導師崔容俊印象深刻，崔容俊說：「這兩位同學在音樂、舞蹈方面都非常棒，兼具全能能力，只要有他們兩人，舞台呈現就會非常完整。」

另外，李洪基、羅志祥則是青睞王學駿，李洪基大讚「他進入『SCOOL』之後，想要成為偶像的決心與日俱增，也是所有選手中抱負最大的一位，整體風格相當百變」；婁峻碩誇帝翁的實力名列前茅，每集都呈現出非常厲害的表演。

銀赫點出梁哲維、鄭美祥兩位選手，對於鄭美祥的堅強實力相當難忘，且每次登台完成度很高，表現可圈可點，梁哲維經過幾次賽事有顯著成長，並能因應舞台展現不同魅力。