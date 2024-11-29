胡瓜除夕「鬧失蹤」 曾國城急代班

胡瓜(中)在民視的除夕特別節目交棒給曾國城(左)代班，右為王彩樺。（本報系資料照片）

台灣綜藝天王胡瓜確定不主持民視除夕節目，連當天的「綜藝大集合」特別節目都由曾國城代打上陣。胡瓜說：「別說曾國城來代班，就算整個『大集合』都交給他，我也無所謂。」他還將在華視亮相為其打除夕收視戰，第一次對上民視，民視則改派白冰冰、陽帆出馬。

胡瓜因年初白冰冰取代他周六綜藝時段，和民視曾鬧進法院，最後雙方和解但已生嫌隙。多年來他和陳美鳳一直是民視雙門柱，每年勞心勞力為除夕節目規畫內容，如今官司雖解，他仍堅決不再幫襯除夕戰場。

「民視第一發發發」特色除了華麗大開場，也有一連串外景遊戲單元，胡瓜不做開場、不玩棚內，甚至「綜藝大集合」特別節目他也缺席，民視緊急找曾國城代班，跟阿翔、郭忠祐、籃籃、賴慧如一起送幸福獎金給鄉親，等於「大集合」臨陣換將。

胡瓜說，「我在民視的節目合約只有『大集合』，是周日節目約，他們做的除夕特別節目並不在周日播，我沒有義務去錄影」，不怕因此關係更僵？他說「大集合」合約到2026，要提前解約交給別人也行，只要完成合約善後，「我真的無所謂」，態度決絕。

他在民視做了21年的「民視第一發發發」，今年將轉戰到華視，「這要等人家電視台宣布，我不方便多說」，而華視透露，胡瓜確定來幫忙打除夕收視，往年華視除夕時段是個冷灶，甚至播過藝人餐聚，如今大將前來，電視台士氣一振，月底將進棚錄影。

至於胡瓜日前跑去中視康康「綜藝1級棒」宣傳演唱會，剛好對打白冰冰的「超級冰冰Show」，已見兩邊情緒。胡瓜說，「我事前有跟民視報備過要宣傳演唱會的內容，所以康康的、白冰冰的，我都願意上，但白冰冰節目沒來敲通告，不是我的問題」，據悉，白冰冰雖多次喊話胡瓜上她節目，但確實都不曾發過他通告。